El Girona és l'equip de moda de Primera i ningú no es vol perdre els seus partits a Montilivi. Si dilluns contra l'Athletic Club, amb les entrades esgotades, van ser 13.123 els espectadors que van anar al partit, aquesta tarda han sigut encara més, en concret, 13.343. L'ambient ha tornat a ser el de les grans ocasions i també hi ha hagut ple a la llotja. El pilot de MotoGP Maverick Viñales, el grup de música Stay Homas, que aquest vespre actua a l'Auditori, i l'exjugador del Barça Bojan Krkic, que ara fa les funcions de coordinador de futbol del club blaugrana tenint cura dels futbolistes més joves, han estat a la zona noble de l'estadi on, per exemple, dilluns, s'hi havia deixat veure el cantant Miki Núñez.