Fontajau estrenarà els nous marcadors el dia 16 en l’Spar Girona-Estudiantes

Un any i tres mesos després del retorn de Fontajau a la lliga ACB, el pavelló de Girona tindrà els marcadors adaptats als requisits de la competició. Els mecanismes burocràtics que es van activar l’estiu de 2022, finalment, són a punt de culminar. L’empresa aragonesa Mondo, l’adjudicatària del contracte, ja ha començat a treballar a Fontajau per tal de tenir a punt les noves pantalles led que s’instal·laran als fons pel cap de setmana del 16-17 de desembre. L’estrena seria el dissabte 16, en l’Spar Girona-Estudiantes. I l’endemà hi haurà partit ACB amb un atractiu derbi del Bàsquet Girona contra el Joventut.

Les noves pantalles led es col·locaran al lloc dels actuals marcadors de fons (els mateixos de fa 30 anys, quan es va inaugurar el pavelló), i havien d’haver arribat per l’inici d’aquesta temporada. Els aparells vells, de totes maneres, no desapareixeran i seran els marcadors que s’utilitzaran en tots els partits que hi hagi a la pista central que no siguin d’ACB, Lliga Femenina o Eurocup. Inicialment es va estudiar moure’ls a un costat però ara sembla que l’opció escollida serà que les noves pantalles led pugin i baixin, cobrint els marcadors antics, quan sigui necessari. Aquesta temporada, sobretot en partits ACB, el Bàsquet Girona ha patit els problemes d’un equipament tècnic obsolet i que ha provocat que no funcionés el xiulet intel·ligent dels àrbitres (que atura el temps amb una bufada) per la falta de sincronització amb el software dels marcadors actuals. La renovació també inclou unes noves pantalles de 24 segons de quatre cares al damunt de les cistelles.

Aquest curs també hi va haver una apagada del videomarcador central de quatre cares el dia del Gran Canària, el primer partit de local de la temporada del Bàsquet Girona. El maldecap es va resoldre des de l’Ajuntament amb la compra d’un disc dur nou per al sistema informàtic. Aquest aparell es va posar durant l’època Akasvayu. L’estrena va ser el 20 de novembre de 2005, fa 18 anys. Un triomf contra el Bilbao (85-74) permetia l’equip que dirigia Edu Torres atrapar el Barça en el primer lloc de la classificació. La inversió va ser de 600.000 euros.

Ni el club ni l’Ajuntament es plantegen, ara per ara, canviar aquest aparell central. La següent millora, per a la campanya vinent, hauria de ser un canvi en la il·luminació. Per a això s’ha demanat des de l’Ajuntament entrar a una subvenció que atorga l’Estat.