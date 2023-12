Una de freda i una de calenta. Comencem per la bona. L'Spar Girona ha solucionat el comiat de Kelsey Mitchell amb l'arribada de Rebekah Gardner, que va ser MVP de la competició durant la temporada 2021-22 amb l'equip gironí. Gardner, a Fontajau, és una persona molt estimada i presenta uns números fantàstics: 14,2 punts, 5,1 rebots i 17,1 de valoració per partit en competicions FEB durant les dues temporades que va formar part de l'entitat.

Ara bé, anem a la dolenta. Vaja, a les dolentes, perquè n'hi ha dues (o una i mitja). Gardner, que estava lesionada, no participarà d'aquest final de 2023 de l'Spar Girona, que ha de jugar contra el Celta, Estudiantes, Gernika i Sedis en la Lliga abans de final d'any, al qual cal sumar l'eliminatòria de l'Eurocup amb el Szekszard hongarès. Pel dia 3 de gener (data sense fixar), hi ha previst un Spar Girona-València Basket a Fontajau. Aquest hauria de ser el dia del retrobament entre Gardner i l'afició gironina. «Sembla que ha acabat el seu procés de recuperació de la lesió i estarà disponible a partir de Cap d'Any», assegurava Laia Palau, directora esportiva del club.

La gran incògnita, però, és que una jugadora que de segur donarà alternatives en pista més que suficients a Laura Antoja per permetre elevar el nivell competitiu de l'equip, potser no acaba la temporada a Fontajau. Gardner, com no és rookie, s'ha d'incorporar abans a la WNBA, cap a finals d'abril. «El club està treballant perquè es quedi fins a final de temporada, però estem pendents del calendari WNBA», admetia Palau, que sap que la presència de Gardner quan el títol de Lliga estigui en joc -si és que hi ha opcions, esclar- ara com ara està en risc.

Palau també va descriure les qualitats de Gardner, a qui no li farà falta ni familiaritzar-se amb l'entorn ni cap adaptació a la ciutat. «Rebekah és una jugadora amb capacitat de penetració, de tirs de mitjana distància, amb un bon percentatge de tir de 3. Implicada en l'aspecte defensiu i atractiva als ulls del públic de Fontajau».

El 10 d'agost, l'Spar Girona i Rebekah Gardner van anunciar que no havien arribat a un acord per mantenir el vincle existent. En aquell moment, es van dir que els motius eren la lesió (la recuperació ja estava prevista cap al gener) i la possibilitat de perdre's la part final de la temporada, dos aspectes que ara no han condicionat en la decisió. I és que calia substituir Mitchell com fos.