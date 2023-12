El rival del Girona als setzens de final de la Copa del Rei serà, molt probablement, un dels tretze equips de 1a RFEF o Segona A que queden vius a aquestes alçades. El sorteig es farà dimarts que ve a Las Rozas (13h) i ja està garantit que els quatre equips que disputaran la Supercopa (Barça, Madrid, Osasuna i Atlètic), i que fins ara havien quedat exempts, s’enfrontaran al Barbastre i l’Arandina, de 2a RFEF, i a dos dels quatre 1a RFEF (Unionistas, Màlaga, Lugo i Castelló). Els altres dos de la tercera divisió del futbol espanyol i els nou de Segona tindran de rivals la resta dels clubs de Primera classificats (13), dos dels quals s’enfrontaran entre ells perquè no hi haurà prou equips de divisions inferiors per a tots els de la màxima. De moment només han quedat fora de la Copa el Granada, fruit d’una alineació indeguda, i en aquesta segona eliminatòria, l’Almeria a Barbastre i el Cadis ahir a Aranda de Duero en una piscina per camp.

El sorteig per a determinar els enfrontaments dels setzens de final de la Copa del Rei es durà a terme el dimarts que ve. La ronda de setzens també serà a partit únic i es jugarà el cap de setmana de Reis, 6 i 7 de gener. El Girona vindrà de rebre l'Atlètic de Madrid el dimecres 3 (21.30h) a Montilivi, en el darrer partit de la primera volta. La Copa del Rei avança i durant el mes que ve hi ha programades les eliminatòries de setzens, vuitens i quarts, mentre que per febrer quedarien les semifinals (a doble partit) i per l'abril la gran final del dia 6 a l'estadi de La Cartuja. Durant el sorteig de Copa, els equips de LaLiga s'aparellaran amb els de Primera RFEF i Segona RFEF sempre que sigui possible, començant per sortejar als quatre equips participants en la Supercopa d'Espanya (Barça, Reial Madrid, Atlètic i Osasuna). A més, els partits es disputaran en el camp de l'equip de menor categoria, sempre que compleixin amb els requisits mínims establerts per la Real Federació Espanyola de Futbol. El sostre del Girona a la competició es va escriure la temporada 2018/19, amb Eusebio, el curs del descens a Segona. Aleshores els de Montilivi van plantar-se a quarts de final després d'eliminar l'Atlètic al Metropolitano. A la ronda prèvia a les semifinals, però, el Reial Madrid es va mostrar molt superior.