Els números diuen que, a cinc jornades per al tall de la Copa del Rei, tant el Bàsquet Girona (7-5) com el Baxi Manresa (6-6) tenen opcions de classificar-se per al torneig. La competència, això sí, és ferotge. I tot passa per sumar quants més triomfs, millor. Per a Salva Camps, que demà torna al Nou Congost, on va treballar les últimes temporades com a assistent de Pedro Martínez, només hi ha en joc «una victòria o una derrota, no anem més enllà». I és que el tècnic del Girona admet que «encara miro cap a baix». «El que m’interessa és que els llocs de descens estiguin cada vegada més lluny. Sumar una nova victòria i veure si els de baix no l’aconsegueixen, per allunyar-nos-en, estar el més lluny possible d’aquesta zona perillosa», ha argumentat a la roda de premsa prèvia.

S’espera un partit atractiu, contra dos equips tallats pel mateix patró. Bàsquet frenètic, de moltes posessions i intensitat. El Baxi Manresa i el Bàsquet Girona, segon i primer equip amb més rebots de la Lliga Endesa, auguren un derbi d’alt voltatge. El Girona lidera l’estadística de rebots amb 38,67 per partit, just contra el Manresa (38,65). En va sumar 44 a l’últim partit: la victòria contra el MoraBanc Andorra (107-104). El Girona ve d’anotar 17 triples contra l’Andorra: el seu rècord a l’ACB. En va llençar 44 (39 % d’encert) i és el desè equip en percentatge (34,3 %), pel 32,6 % del Manresa (14è).

El base Juani Marcos segueix de baixa per una lesió a l’adductor, tot i que «ja comença a entrenar-se amb dinàmica d’equip», segons ha revelat Salva Camps. Pel seu to, sembla que el base argentí pot estar a prop de la reaparició, qui sap si contra el Joventut, la setmana que ve, o a Bilbao o contra el Baskonia, a casa, abans de tancar el 2023. La resta de la plantilla, llevat de sorpreses d’última hora, està a disposició.

«És un partit molt complicat per a nosaltres, intentarem donar el màxim, a veure fins on arribem», ha reiterat Camps, a qui li preocupa «més que mirar cap amunt i la classificació per a la Copa; mirar cap avall i que els llocs de descens estiguin cadascú més lluny». L’entrenador del Girona també va parlar del seu retorn a Manresa, on va estar durant tres anys com a entrenador ajudant de Pedro Martínez. Camps considera que el Nou Congost és «una pista especial» tant per jugar com a local com per fer-ho com a visitant. Les entrades estan exhaurides.

«El públic està molt a sobre. És una pista complicada per jugar com a visitant i agradable per fer-ho com a local. A més tindrem davant un gran equip, que ho està fent molt bé, que practica un bàsquet molt dinàmic i que té unes virtuts molt clares. Serà molt complicat», certifica.

Pedro Martínez

El tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha remarcat, per la seva banda, que el Bàsquet Girona és «l’equip revelació de l’inici de la Lliga Endesa». L’extècnic de l’Akasvayu, que va tenir Salva Camps d’assistent les últimes temporades a Manresa, li llança floretes: «És un entrenador que aporta moltes coses al seu equip, i sobretot victòries, fent un inici de temporada fantàstic», subratlla. «El Bàsquet Girona és un equip molt agressiu en defensa que juga de manera dinàmica i dona molt gust de veure’ls jugar», ha afegit.

Serà un derbi català en què el rebot serà molt protagonista, amb tots dos equips liderant aquesta classificació a la lliga, però, segons Martínez, no serà l’única clau per guanyar. «El més important serà no perdre pilotes i estar encertats en el tir». Baixes segures dels locals, el gironí Guillem Jou, Juampi Vaulet i Dani Pérez, tots tres, lesionats.