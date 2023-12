El tècnic del Barça, Xavi Hernández, es va referir en la prèvia del derbi a les declaracions d’Aleix García en que assegurava que li agradaria jugar al club blaugrana. L’egarenc va apuntar que «entén» les pretensions del migcampista d’Ulldecona i que té potencial per jugar al club de la ciutat comtal. «L’Aleix és un jugador que personalment m'agrada. Té capacitat tècnica, uns canvis d'orientació espectaculars i és futbolista per al Barcelona», va argumentar.

MOMENT DEL GIRONA

«No és una sorpresa perquè juga mol bé. Pot aspirar a la Lliga»

Preguntat sobre la magnífica temporada del Girona, Xavi va assenyalar que «per a nosaltres no és sorpresa, perquè analitzant-ho juga molt bé, és dinàmic i Míchel és un grandíssim entrenador. Pot aspirar a guanyar la Lliga,és colíder amb el Reial Madrid», va ressaltar». En aquesta línia, el de Terrassa es va desfer en elogis a Míchel, de qui va comentar que «està a un alt nivell i té mèrit el que està fent aquesta temporada», tot i matisar que «entrenar un equip gran costa més».

PLANTEJAMENT DEL PARTIT

«Serà una batalla de tenir la pilota i dominar el partit»

Xavi ha detallat que espera un Girona «valent», i ha analitzat que l’enfrontament amb els gironins serà «una batalla de tenir la pilota i dominar el partit». Els blaugranes arriben al partit en un bon moment de joc i resultats, amb els triomfs davant equips exigents com el Porto i l’Atlètic de Madrid, i amb la sensació d’haver passat pàgina de la petita crisi que van atravessar durant el mes de novembre. En auest sentit, Xavi va reconèixer que volem aquesta continuïtat en el joc.

CLÀUSULES DE LA POR

«Em semblen molt bé. Un jugador nostre no pot anar contra teu»

Sobre la clàusula de la por que impedirà a Pablo Torre jugar contra l’equip que l’ha cedit, Xavi va assegurar que està a favor, argumentant que «un jugador nostre no pot anar en contra teu, com li va passar a l'Atlètic de Madrid l'altre dia amb Joao Félix». De fet, l’egarenc va confessar que li va demanar a Joan Laporta, que també imposés aquesta clàusula a Èric García, que sí que podrà jugar. Del central català, Xavi va valorar que «té bona sortida de pilota i me n'alegro per ell, sap que li tinc molta confiança».

CONVOCATÒRIA

Inígo Martínez ,baixa per una lesió al bíceps femoral

Xavi no podrà comptar amb Inígo Martínez per una lesió musicular al bíceps femoral de la cuixa dreta. En el seu lloc, entrarà en la convocatòria el jove jugador del planter, Pau Cubarsí, de només 16 anys, de qui el tècnic destaca que té «una capacitat molt alta de sortida de pilota, és agressiu i llegeix bé el tema tàctic».