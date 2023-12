En un gir inesperat, el Comitè de Competició de la Federació Catalana ha dictaminat una sanció molt controvertida al jugador del Bescanó B, responsable de l'agressió a un defensa del Fornells B durant l'enfrontament de la 11a jornada de Quarta Catalana.

La mesura ha generat sorpresa entre els seguidors, ja que s'esperava un càstig més sever atesa la gravetat de l'incident. El jugador en qüestió va clavar una forta puntada de peu que es va fer viral a finals de novembre, provocant la suspensió del partit al minut 83.

Crida l'atenció d'aquesta decisió rau en la interpretació del Comitè de Competició, que sosté que hi va haver una provocació prèvia per part del jugador del Fornells B. Tot i que les imatges de l'enfrontament van circular àmpliament a les xarxes socials, el comitè ha mantingut la seva postura, donant lloc un càstig de 8 partits per a l'agressor.

Partido de la 4a Catalana entre el Fornells y el Bescanó disputado este fin de semana en la provincia de Girona, esta es la acción CRIMINAL protagonizada por un jugador visitante.

Muy atento a la ridícula sanción que la @FCF_CAT interpondrá al jugador.pic.twitter.com/SujReRAqNY — Pável Fernández (@PavelFdez) 29 de noviembre de 2023

Aquesta resolució ha generat controvèrsia i suscitat debat a nivell esportiu, ja que molts esperaven una sanció més contundent. El Bescanó B ara està avaluant mesures disciplinàries internes respecte al jugador, però descarta la seva expulsió del club.

El comitè ha ratificat a la web de la competició tres sancions més a tres jugadors, un local i dos visitants, que van veure la vermella directa per "insultar, ofendre, amenaçar o provocar un altre jugador".