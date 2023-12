Jordi Sargatal ha assumit provisionalment la banqueta de l'Spar Girona, després de la destitució de Laura Antoja. El fins ara segon entrenador es farà càrrec de l'equip durant els pròxims dos partits a Fontajau, a l'espera que el club lligui l'arribada d'"un tècnic amb experiència" -on hi encaixaria el perfil de Roberto Íñiguez- com va explicar ahir la directora esportiva Laia Palau. Sargatal s'estrenarà demà contra el KSC Szekszard (19.15 hores) en la tornada del duel de setzens de final de l'Eurocup, en el qual les gironines compten amb un avantatge de 12 punts.

"Ens coneixem més els dos equips en la tornada, segur que hi haurà petites trampes. És un rival molt dur, sobretot en primeres línies. Haurem d’estar en altera. Allà vam controlar-ho bé. També se’n surt en el joc interior. Hem de millorar el joc directe. Hem de treballar des del minut zero per arribar al final i veure que hem passat l’eliminatòria", ha dit Sargatal sobre el KSC Szekszard en la roda de premsa prèvia. El tècnic ha insistit que "no podem estar pendent dels 12 punts d’avantatge": "No em fixo en el marge que tenim, sinó que si no fem la feina i sortim concentrades amb el que hem preparat podem tenir problemes. No hi ha marge per sortir a especular. És anecdòtic. Tenim l’experiència del partit d’anada i ho hem d’aprofitar".

Sargatal ha comentat que "intento ajustar-me": "Jo hi era per ajudar 100% a la Laura. Entenent totes les parts, estic preparat per assumir aquest repte. Estic concentrat en el pla de l’equip, que ve de la derrota contra l’Estudiantes que va ser dura i la destitució de l’entrenadora. Va ser un cop difícil per tots, però som professionals". En aquest sentit, ha afegit que "la Lliga és duríssima i hem d'aconseguir la regularitat i solvència que tenim a l'Eurocup".

L'entrenador té tota la plantilla disponible, excepte Irati Etxarri, que continua recuperant-se, i Gardner, que encara no ha arribat.