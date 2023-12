Laia Palau, sobre el relleu d'Antoja: "No farem experiments, busquem un tècnic amb experiència"

L’Spar Girona busca un entrenador amb experiència a la Lliga Femenina un cop anunciada, ahir, la destitució de Laura Antoja. «No farem invents, ha de ser algú que sàpiga de què va això, d’efecte immediat», va dir la directora esportiva Laia Palau i, en aquest perfil que va dibuixar, per exemple, hi entraria Roberto Íñiguez, l’home que va fer l’Uni campió el 2015, i que està sense equip des que va marxar de Turquia. Palau va admetre que la derrota de dissabte contra l’Estudiantes (60-78) els havia fet «molt mal» i que havia acabat sent el detonant de tot plegat. «Hem pres aquesta decisió, més que pels resultats, que també, sobretot després de perdre l’últim partit, perquè hi havia la sensació al club que l’equip no acabava de convèncer. Estem en un moment complicat per la competència que tenim del futbol i el bàsquet ACB, i hem fet una aposta important per una plantilla que podria ser d’Eurolliga», va assegurar l’exbase. En aquest sentit, no va amagar que «tenim una urgència» i va al·legar que «estem a mitja temporada i és el moment idoni per revertir la situació».

L’Uni juga abans de Nadal dos partits a casa, demà dimecres contra l’Szekszard a l’Eurocup (amb 12 punts de renda del partit d’anada), i dissabte davant del Gernika (18.15), que tal com han anat les coses, serà clau per ser cap de sèrie a la Copa de la Reina. Jordi Sargatal, fins ara segon de Laura Antoja, serà l’encarregat de dirigir l’equip fins que la setmana entrant arribi el nou preparador, que debutaria el dia 30 en un altre duel d’alta volada, a la pista del Cadí.

En la seva compareixença, Palau també va explicar que l’aposta de posar Laura Antoja d’entrenadora «era molt personal pel respecte que li tenim com a persona de club, per tot el que ha fet aquí. Li volíem donar aquesta oportunitat. Potser hi haurà qui pensarà que no li hem donat prou temps, però som ambiciosos. Tenim plantilla per estar a dalt». Antoja va rebre la responsabilitat de dirigir el primer equip de l’Spar Girona a l’estiu, quan es va optar per no renovar Bernat Canut, a qui ella li feia d’assistent. També ho havia fet abans amb Alfred Julbe. Al club, a més, havia sigut jugadora i fisioterapeuta, entre altres funcions. Laia Palau va voler deixar clar que «ha treballat moltíssim, és una persona que ens ho ha posat molt fàcil, ha sigut coherent i sempre ha pensat en el club».

Dues derrotes han acabat marcant la sentència. Una, la de fa un mes contra l’Araski, a casa, per inesperada davant d’un rival perfectament assequible; l’altre, dissabte també a Fontajau, davant l’Estudiantes, perquè en certa manera va ser repetir els mals d’aquella relliscada. Amb quatre derrotes en dotze partits l’Spar Girona és quart, però té molt complicat aspirar a ser campió de la fase regular, que era un dels objectius que s’havien marcat, com a mínim, per intentar-ho. Ara l’equip es troba, a més, que no té garantit ser cap de sèrie a la Copa ni, de fet, la classificació pel torneig. Quan falten tres jornades per acabar la primera volta, moment de fer el tall, a l’Uni li falta jugar contra Gernika, Cadí i València. Gairebé res...

«El partit de dissabte ens va fer molt mal, va ser un cop dur. Tenim molt clar que hi ha hagut incorporacions tard, que han passat moltes coses, però sempre hem intentat trobar-hi solucions i, per exemple, se n’ha anat Mitchell i hem portat Gardner», va insistir Palau. Amb el canvi a la banqueta també busquen «una reacció dins l’equip», massa fràgil en defensa i que no ha acabat de convèncer en joc aquesta temporada. Per això la directora esportiva va voler deixar clar que «la Copa de la Reina i l’Eurocup són dos títols que ens fan il·lusió. Des del club l’ambició és la mateixa, si no hauríem pogut reduir pressupost i no embarcar-nos en aquesta aventura. No tirem la tovallola, hi ha opcions importants de competir i tot i que a la lliga regular ser primeres és molt complicat, també volem estar a la lluita pel títol».

Palau va revelar que Irati Etxarri, lesionada des del febrer, podria tornar a jugar a mitjan mes que ve perquè cada cop progressa millor i es va integrant més als entrenaments. L’altre nom propi va ser el de Gardner. La nord-americana, que iniciarà una segona etapa al club, arribarà a primers de l’any que ve (potser per jugar contra el València), tot i que Laia Palau va reconèixer que treballen perquè vingui abans.