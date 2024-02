El ritme de l’Uni Girona és vertiginós. Després de la gran victòria contra el Galatasaray (77-64) en el primer duel de quarts de final de l’Eurocup, demà (12:00h, Canal FEB) s’enfronten al Hozono Global Jairis.

El tècnic de l’Spar Girona ha explicat com està Rebekah Gardner i com ha encaixat l’equip la lesió de gravetat de l’exterior nord-americana: “La situació personal amb Rebekah evidentment és dura, s’ha confirmat que el trencament d’Aquil·les és total. Està en mans del club per analitzar quina és la millor manera de recuperar-se de la lesió. I a l’equip també l’afecta, perquè és una jugadora important per nosaltres, que a més a més, venia d’un any sense jugar i és un xoc fort”.

Tot i això, Roberto Iñiguez ha volgut ser positiu: “Ens ha de servir per unir-nos més i ser més forts com a equip i, que totes les jugadores facin un pas endavant. De forma egoista, veure aquest espai esportiu que deixa Rebekah per poder-ho aprofitar tenint el pensament de; Tinc més espai vaig a fer un pas endavant. Ho hem d’enfocar d’aquesta manera”.

A més a més, ha sigut incisiu en la consciència de l’equip, sent molt conscients que una vegada les finestres s’acabessin hi hauria poc descans. Així ho ha explicat: “Ja sabíem que una vegada hem tornat a la competició això no tenia fre i, els he explicat que estem a prop de l’equip que volem ser, però que hem de ser perseverants. Sobretot que qualsevol derrota no ens pari aquesta força que necessitem".

Sobre un possible relleu de Rebekah l’entrenador ha sigut molt clar: Només fitxarem a una jugadora que encaixi amb la nostra filosofia i en la nostra manera de pensar. Fitxarem si trobem el perfil adequat, no volem vampirs ni extraterrestres ni persones que ens robin l’energia.

Per altra banda, Marta Canella podria tornar a competir ben aviat. El dirigent basc ho ha explicat: "Soc optimista i m’agradaria que vingués al viatge d'Istanbul (referint-se a la tornada de l’Eurocup contra el Galatasaray). S’ha de veure com evoluciona la setmana vinent. No puc dir que estigui al 100% per jugar, però sí que crec que podem fer el mateix procediment que vam fer amb l’Irati. Si tot va molt bé i va com volem que vagi, podria venir a Istanbul".

De cara a partit de demà, Roberto Iñiguez només ha tingut paraules de respecte pel rival. Amb una ratxa de tres victòries consecutives, han entrat en els llocs que donen accés de Play-Off, sent el seu objectiu de la temporada. El conjunt entrenat per Anna Montañana aquest 2024 duu un rècord de quatre victòries i tres derrotes, sent les tres derrotes contra els equips de la part alta de la classificació.

El dirigent basc ha explicat quines són les claus de l'enfrontament: “A casa seu són un equip molt fort, tenen una entrenadora que treballa molt bé. És un equip amb diversos sistemes defensius i, que té un plantilla molt bona. Ens preocupa molt tenir el nostre ritme de partit, les dues tiradores i, el rebot defensiu amb Diarra, Bishop i Nelson, però principalment, ens preocupa tenir el control del ritme de partit."