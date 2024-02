L’Olot no es cansa de guanyar. Així són els líders. Avui, l’equip de Pedro Dólera ha sumat la sisena victòria consecutiva davant el Badalona (0-2) i, d’aquesta manera, surt reforçat al primer lloc de la classificació. Els gols de Chabboura, a la primera part, i Marc Mas, a la segona, han impulsat els garrotxins cap a l’ascens directe. I és que ja li treuen nou punts a l’Hospitalet (44), el seu principal perseguidor.

L’Olot visitava un camp complicat, davant un rival que lluita pel play-off, però va fer valer la seva condició de líder. El conjunt local va començar pressionant i va tenir bones ocasions com un xut al travesser de Walid o un cop de cap de Dani, però, a diferència dels de Pedro Dólera, no va tenir encert. Abans del descans, Chabboura va aconseguir obrir la llauna amb una rematada de cap, després d’una centrada de Pedero del Campo col·locada al segon pal.

Veure’s per davant al marcador va donar una empenta als garrotxins, que van poder controlar la situació recordant quina és la seva lluita.

A la represa, aviat es va poder marcar sentència. Marc Mas va marcar el segon gol de l’Olot en una contra letal dels garrotxins. Maynau va centrar la pilota, Chabboura la va caçar posant a prova Craviotto i en el refús del porter Marc Mas no va perdonar. A partir d’aquí, ja no hi va haver partit. Tampoc quan Mourin va aturar un penal al minut 90.