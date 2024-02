L'àrbitre Díaz de Mera va abandonar el terreny de joc durant el partit Real Madrid-Sevilla a causa d'una lesió i, al seu lloc, va entrar el quart àrbitre Carlos Fernández Buergo. L'asturià va ser l'encarregat de validar, amb l'ajuda del VAR, el polèmic gol de Modrid després d'un suposat fora de joc posicional d'Antonio Rüdriger. Més enllà de la polèmica pel marcador, el seu arbitratge ha generat debat després de l'acusació de l'exàrbitre de Primera Divisió, Estrada Fernández, de no complir la normativa per dirigir el partit.

Estrada Fernández va publicar a X (abans Twitter) que els últims minuts del partit es podrien repetir perque Fernández Buergo, el segon àrbitre que va entrar al camp, no té el certificat per dirigir partits amb el sistema VAR. El col·legiat català s'empara en l'article 89.1 del reglament de la Federació Espanyola (RFEF) i en l'article 6 de la International Football Association Board (IFAB), i ha adjuntat una imatge de totes dues normes en la seva publicació.

¿Podría el @sevillafc reclamar la repetición de los minutos donde actuó el árbitro de @primeraref, que aun permitiéndolo el reglamento federativo y haciéndolo el árbitro muy bien, no está certificado para arbitrar partidos con el SISTEMA VAR 🖥️?… pic.twitter.com/23zvEdrE9v — Xavi Estrada Fernàndez (@XavierEstradaF1) 25 de febrero de 2024

L'article de la IFAB indica que els col·legiats han de comptar l'educació pertinent al voltant del VAR, i ho considera "crucial". A més, el document afirma que el coneixement del funcionament del VAR de tots els integrants del quartet arbitral és "important".

El mitjà SPORT ha contactat amb la Federació Espanyola de Futbol per conèixer si Estrada Fernández podria tenir raó i el Sevilla, o també el Girona, podria demanar la repetició del partit. L'exàrbitre català ha citat a la màxima autoritat sobre reglamentació arbitral, la International Board (IFAB) i també l'article 189 de la RFEF. No obstant això, la resposta per part dels responsables federatius ha estat contundent. Segons l'SPORT, asseguren que en el seu moment era IFAB qui certificava als àrbitres de VAR, però que la normativa va canviar: "Quan el VAR funciona en una lliga des de fa un mínim de tres anys, com és el cas de LaLiga, que suma sis, és la RFEF la que acredita que estiguin preparats".

En aquest sentit, confirmen a més que els àrbitres de Primera RFEF, com és el cas de Fernández Buergo, "reben formació en línia i pràctica sobre el VAR. I és la RFEF la que acredita que estan preparats". D'aquesta manera, l'òrgan federatiu nega qualsevol possibilitat que el Sevilla s'aculli al reglament citat per Estrada Fernández per a forçar la repetició de la trobada entre Real Madrid i Sevilla.