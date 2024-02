El somni de jugar a LEB Plata és una mica més a prop per al Bisbal Bàsquet, líder indiscutible del grup C-A de la lliga EBA amb una fulla de serveis gairebé impecable: 19 victòries i 1 sola derrota. Amb el triomf de dissabte passat a Valls, a la pista del tercer classificat, els números es van clarificar més que mai: l’equip de Carles Rofes és a només una victòria (i resten sis jornades pel final de la fase regular) de certificar una històrica classificació per a les eliminatòries d’ascens. La primera oportunitat arriba dissabte, amb la visita del Martorell al pavelló Vell. Un cop l’èxit estigui assegurat, el següent repte serà assegurar la primera posició (en aquest sentit serà clau el partit de la penúltima jornada contra el Mollet, segon, a casa, l’únic rival que ha pogut tombar els gironins). Ja hi haurà temps, després, de pensar en la promoció, que es jugarà entre el 9 i el 12 de maig en una seu encara per confirmar i on s’haurà de superar una lligueta amb tres rivals més. Pujarà el campió i l’equip que s’emporti el duel entre els dos segons d’aquella seu.

«Estem a punt de firmar un altre èxit històric, no ens cansem de fer història. Amb la màxima prudència, ens queda una victòria, i la podem aconseguir ja aquest cap de setmana, a casa, amb la nostra gent», explica el president, Joan Bassa. El Bisbal va debutar a EBA la temporada 2020/21 després d’acceptar, per una remodelació provocada pel coronavirus, una de les places vacants.

Bassa admet que afrontaran la fase d’ascens «primer, amb la intenció de gaudir-la i fer el millor paper possible» i adverteix que «lluitarem al màxim, tal i com hem fet tota la temporada. L’objectiu inicial era la permanència, i aquesta bona dinàmica que hem tingut tot l’any ens ha portat on som, volem veure fins on podem arribar». A partir d’aquí, el club també té la voluntat de lluitar als despatxos per fer realitat allò que l’equip es pugui guanyar a la pista: «valoraríem totes les situacions, el suport econòmic i social, i si hi hagués l’opció, és clar que ho intentaríem, sense estirar més el braç que la màniga». Pujar a LEB Plata faria augmentar considerablement el pressupost, però també exigiria fer millores al pavelló Vell.

Segons el president, el secret de l’èxit del Bisbal és «haver mantingut l’equip de la temporada passada i el treball constant dels jugadors, superant totes les adversitats». L’altre factor diferencial és el públic. Jugar a casa amb el suport de tot el pavelló Vell entregat és un plus.

Per al director esportiu del club, Joan Ferrer, l’equip es troba en una situació «privilegiada». Sense deixar-se endur per l’eufòria afirma que el primer que cal és certificar la classificació per la fase d’ascens «i després hi ha un altre repte, que és intentar ser primers, i tot passa pel partit contra el Mollet a casa». Preguntat per si al Bisbal li interessaria ascendir a LEB Plata diu, rotund, que «tot el que sigui créixer és bo. Si aconseguíssim els recursos, les ganes i la il·lusió hi són». Això sí, com deia el president, «s’hauria d’equilibrar el pressupost amb seny».

Per a la recta final de temporada el Bisbal farà un reforç. Es tracta del pivot Roger Serra, de 27 anys, amb experiència a la categoria amb el Vic i el Quart. Amb Enric Espinosa lesionat, i sense saber exactament el seu termini de recuperació, el club s’ha mogut de pressa per incorporar una rotació de garanties al joc interior. Serra estava jugant actualment al Sant Gregori de Segona Catalana. L’arribada d’aquest jugador enfortirà la rotació dels pivots sumant un argument més a Lamin Dibba i Valera.

Ferrer considera que el Bisbal ha fet un bon dissenya de plantilla i que això, sumat a «l’exigència del tècnic Carles Rofes, a l’exigència i constància diària dels jugadors i de l’staff» els ha portat a ser una de les grans sensacions de la categoria. Martorell, Utebo, Andratx, Salt, Mollet i Quart seran els darrers sis rivals per als del Baix Empordà a la lliga regular, i en faran prou amb una sola victòria per assegurar la fase d’ascens. Serà important, però, garantir també la primera posició. Aquí pren transcendència el Bisbal-Mollet de la penúltima jornada, a primers d’abril. En l’anada els barcelons van guanyar (81-78).