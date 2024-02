Una canya i unes tapes amb Marc Gasol

Un no té cada dia l’oportunitat de parlar amigablement amb un ídol. Ni tampoc amb el president del teu equip favorit. Sovint, i quan més amunt competeix el club, les coses de despatxos queden molt lluny de l’abast de l’aficionat convencional, el que paga religiosament el carnet i pateix quan les victòries triguen massa en arribar. Però el Bàsquet Girona és una cosa diferent, i amb orgull. Mig centenar d’abonats i seguidors han tingut l’ocasió de parlar de tu a tu aquesta tarda amb el fundador i màxim responsable, Marc Gasol. I ell s'ha prestat a passar revàlida davant d’allò que és essencial per a qualsevol club: la seva massa social.

Així, entre canya de cervesa i tapes de pernil, alguna patata fregida i un grapat de crispetes, els seguidors han pogut passar una tarda, gairebé dues hores, escoltant per boca del màxim responsable aspectes del present i el futur del club. Tot enmig d’un ambient informal, amb moltes rialles i bromes, interactuant els uns amb els altres. Hi va haver temps per tocar desenes de qüestions: des de la conversió en SAE que en els propers mesos culminarà, fins als canvis que ha experimentat la plantilla en aquestes darreres setmanes, amb l’arribada de Fotis Katsikaris i tres jugadors (Birch, Chery i Caicedo). De Salva Camps a la base, de la relació amb l’Uni al futur de Fontajau, de la relació amb l’Ajuntament a la necessitat, o no, de tenir més ingressos acceptant un patrocinador que doni nom a l’equip.

Gasol ho ha respost tot, amb cintura. Perquè el president té tant bona oratòria com moviments al pal baix quan era jugador. Per trencar el gel s'ha parlat del grup d’animació, de que a ell li agrada més veure els partits a peu de pista, a prop de l’equip, que no pas des de la llotja. El primer gran tema que ha sorgit ha sigut el de la conversió en SAE. Un abonat li ha preguntat quin seria el procés de venda d’accions i si es reservaria algun paquet per a aquells que per «sentiment» volguessin adquirir un títol. No ha donat massa detalls Marc Gasol, però ha detallat que inicialment el primer termini permetrà comprar accions a les 11 persones que consten com a socis del club, els directius. «Hem de veure com ho acabem de definir, una vegada estigui constituïda la societat veurem com hi pot participar la resta. Volem que hi hagi quanta més gent millor i que tothom trobi la seva manera d’implicar-se», ha afirmat.

Més temes, seguint en qüestions econòmiques. Un altre aficionat pregunta per la possibilitat de tenir un espònsor que doni nom a l’equip ACB per augmentar els ingressos. Gasol diu que no vendre el nom és una qüestió personal seva «per potenciar la marca Bàsquet Girona». Ho justifica: «així és més net i no fem que la resta de patrocinadors donin suport a una altra marca, sinó que ho facin al club, al Bàsquet Girona». Hi ha hagut empreses que ho haurien volgut fer, fins i tot FIATC, l’actual patrocinador principal de la samarreta, però de moment el club no contempla aquesta opció.

Fontajau ha estat un altre dels temes d’interès. Els abonats s'han interessat per quants n’hi ha a Fontajau (4.200) i el president els ha fet treure del cap la idea d’ampliar l’aforament i, també, de pensar en un nou pavelló. «Els estudis que hem fet per ampliar Fontajau només permetrien guanyar 300 o 400 places, no quedaria bé i empitjoraria l’experiència», ha detallat l’expivot. S'ha parlat de la llista d’espera, formada per un miler de persones, equivalents a uns 2.000 abonaments sol·licitats, i també de la previsió del club de pujar les quotes. «Hem de mirar que sigui una cosa assumible», ha reconegut. Sobre el pavelló es va debatre de la possible millora de l’enllumenat (s’està a l’espera d’una subvenció) i de si cal adquirir un nou videomarcador, inversió que Marc Gasol ara mateix no troba massa necessària. En tot cas si que està disposat a ajudar en un rentat de cara d’una instal·lació que ha fet 30 anys però que ha envellit molt bé.

A l’hora de parlar de l’equip, el president està convençut que amb Katsikaris a la banqueta, a qui va fitxar per la seva «experiència», i els tres reforços, Birch, Chery i Caicedo, l’equip anirà cap amunt i assolirà la permanència a l’ACB. Tot i això ha assegurat el club estaria preparat per a un hipotètic (i mai desitjat) descens a LEB Or i que això tampoc interfiria en la seva voluntat de convertir el club en SAE. Aprofitant això, la base passarà a gestionar-se a través d’una Fundació «per garantir el futur, per assegurar que sempre es quedarà aquí a Girona, deslligada del primer equip, que és una empresa».

I així ha anat passant la tarda-vespre, amb Marc Gasol explicant amb comoditat els seus projectes i com veu el club del futur, sempre arrelat a la ciutat. Diumenge tots plegats tornaran a Fontajau. Després de tres setmanes es reprèn la lliga amb una final contra l’Obradoiro (12.30).

Aquesta tarda, per altra banda, unes hores abans que Marc Gasol fes la trobada amb l’afició, Eric Vila i Stefan Djordjevic han vistat la Hípica Raul Pinteño per fer una activitat de horseball amb nens i nenes discapacitats, en col·laboració amb Hyundai Fornells Motor.