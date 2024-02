L’Uni pentina el mercat per cobrir la baixa de llarga durada de Gardner

Davant els problemes, cal trobar solucions. L’Spar Girona viu novament al dia de la marmota i en només una setmana ha perdut dues de les jugadores més importants que té l’equip de Roberto Íñiguez. Si dijous passat Rebekah Gardner es lesionava de gravetat amb una ruptura del tendó d’Aquil·les del peu dret, després de patir un cop durant el partit d’anada de quarts de final de l’Eurocup contra el Galatasaray (77-64); diumenge passat davant el Jairis (69-65) era Marianna Tolo qui quedava tocada per culpa de problemes musculars. L’alera nord-americana haurà de passar per quiròfan i es perdrà el que resta de temporada, mentre que la pivot australiana està pendent dels resultats de les proves mèdiques per conèixer l’abast exacte de la lesió i, per tant, el temps de baixa. Ambdues jugadores acompanyen Marta Canella, que ben aviat ha de reaparèixer, a la infermeria.

És per això que l’Uni ha decidit aparcar altra feina que tenia a hores d’ara la direcció esportiva per posar-se a treballar amb la incorporació d’un reforç de garanties que permeti cobrir la baixa de llarga durada de Gardner. El club gironí està disposat a fer l’esforç econòmic per portar algú nou, però primer de tot cal trobar la jugadora en qüestió. Tots els equips tenen les plantilles confeccionades, així que Laia Palau es troba amb diverses limitacions a l’hora de fer la cerca. Encara no ha sortit cap candidata possible. Mentrestant, continua pentinant el mercat. D’altra banda, l’Uni sol·licitarà pròximament a la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) poder fitxar més enllà d’aquest dijous, dia 29 de febrer, quan tanca el mercat d’hivern. En casos d’excepcionalitat com les lesions de llarga duració es permet fitxar fora de termini i el club gironí, conscient que no és a temps de portar ningú abans de dijous a la mitjanit, s’agafa a aquesta opció. Mantenir-se amb vida a les competicions Les lesions de Gardner i Tolo han trencat els esquemes a un Spar Girona que s’il·lusionava amb la lliga, Copa de la Reina i Eurocup. Amb les seves absències, el partit de tornada dels quarts de final de l’Eurocup que es disputarà aquest dijous a Istanbul farà pujada tot i l’avantatge de tretze punts que es va aconseguir en el duel d’anada a l’Eurocup. Tolo es lesiona davant el Jairis i es converteix en un nou contratemps per l'Uni Mentre que a la lliga, les dues derrotes consecutives contra el Saragossa (50-60) i el Jairis (69-65) han complicat el fet de poder assegurar la quarta plaça. El futur fitxatge ha de permetre afrontar l’últim tram de curs amb garanties.