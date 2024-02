D’aquí quinze dies, a partir del 14 de març i fins al 16, els amants del ral·lis tenen una cita ineludible a les comarques gironines. Els motors dels principals vehicles històrics tornaran a rugir per les carreteres de la demarcació amb una de les proves automobilístiques clàssiques del calendari, el Rally Motul Costa Brava que enguany arriba a la 72a edició. Una prova que un any més ha fet el ple pel que fa a participació, amb 240 equips, la qual cosa fa que es converteixi en el ral·li d’històrics de més nivell del panorama internacional. Amb més al·licients que mai es presenta aquesta nova edició del Costa Brava. Puntuable per als campionats d’Europa (Velocitat) i d’Espanya (Velocitat i Regularitat) de Ral·lis per a cotxes històrics, la prova més antiga del país torna a honorar el seu llegat històric. Aquest any, amb un doble homenatge a dos vehicles mítics, l’Audi Quattro i el Lancia Stratos. En total, hi participaran una dotzena d’unitats, que protagonitzaran un acte especial la vigília de la primera etapa, dijous 14 al vespre al podi del Pont de Pedret.

Els grans protagonistes seran Michele Cinotto i Emilio Radaelli, vencedors del Rally Costa Brava de 1984 amb un Audi Quattro A2. Participaran en la categoria Legend d’exhibició amb una rèplica d’aquella mateixa unitat de fa quaranta anys. Per la seva banda, enguany se celebren cinquanta anys del primer títol mundial de marques del Lancia Stratos, assolit el 1974, efemèride que també es commemorarà com cal a Girona. Cinotto i Radaelli tornaran a córrer pels mateixos trams d’asfalt, com ara Els Àngels, Santa Pellaia, Cladells, Collsaplana i Osor. La victòria en el Costa Brava de 1984 va ser la més rellevant de Cinotto aquell any, el seu últim curs com a pilot professional als anys vuitanta.

El 72è Rally Motul Costa Brava ofereix molts més punts d’interès. Entre la munió de participants il·lustres de la prova gironina, trobem Maurizio Verini, vencedor del Costa Brava de 1975 i campió d’Europa aquell mateix any, que pilotarà un Fiat X1/9. També Luigi Battistolli, Lucky, dos cops vencedor del Costa Brava en aquesta última època per a vehicles històrics, sempre acompanyat per Fabrizia Pons, amb un afinat Lancia Delta HF Integrale 16v. Pons és una copilot guanyadora de ral·lis del WRC amb Michèle Mouton els anys vuitanta, i un referent indiscutible per al programa #MotorDona impulsat per RallyClassics per tal de fomentar la participació femenina en el món del motor clàssic. Tampoc faltarà a la cita l’equip SEAT Históricos que enguany celebra els quaranta anys del popular Seat Ibiza. L’equip farà córrer sis unitats, amb conductors mediàtics com Jordi Roca, el pastisser del Celler de Can Roca, i el comentarista especialitzat en Fórmula 1 Albert Fàbrega.

La nova base del ral·li estarà ubicada a l’hotel Best Western Premier CMC Girona; l’atapeït parc tancat i el podi de sortida, al pàrquing del Pont de Pedret, mentre que el Service Park repeteix en la ubicació de Fornells de la Selva, on per divendres i dissabte s’hi espera molt de públic per veure de ben a prop les joies del Rally Motul Costa Brava. La competició constarà de dues etapes, el divendres 15 (Girona, els Àngels, la Bisbal, Santa Pellaia, Tossa, Salions, Vidreres i Girona) i el dissabte 16 de març (Girona, Sant Hilari, Osor, Cladells i Girona), amb l’homenatge a l’Audi Quattro i el Lancia Stratos, a més de la popular signatura d’autògrafs dels protagonistes, prevista per al dijous 14 de març al vespre.

Els trams seran una selecció de les carreteres d’asfalt que han marcat la història del Costa Brava al llarg dels anys. Tot fa pensar que es presenta, doncs, la millor edició de la prova de la història moderna i un espectacle d’allò més atractiu per als els aficionats als vehicles històrics.