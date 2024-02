Michael Caicedo i Kenny Chery s’han incorporat aquesta setmana als entrenaments del Bàsquet Girona. Són els dos darrers reforços i s’afegeixen a l’arribada del pivot Khem Birch per acabar d’apuntalar una plantilla en alguns punts descompensada. L’objectiu és clar, la permanència, i el full de ruta també: resten 12 jornades per acabar la lliga regular i caldrà sumar quatre o cinc triomfs més per garantir-la, començant aquest diumenge a Fontajau contra l’Obradoiro.

La integració dels tres reforços ha sigut positiva. Avui n'han parlat Caicedo i Chery. Per a l’aler cedit pel Barça «els entrenaments han anat molt bé. Fontajau, l’equip, l’entrenador, els companys, tot és perfecte, i em sento bé i content». Segons ha dit arriba a Girona «per ajudar l’equip en tot allò possible». A més afirma que «puc aportar moltes coses i millorar com a jugador. Estem en una situació bonica de jugar, cal posar ganes als partits i als entrenaments i guanyar-se la confiança de l’entrenador perquè et doni minuts».

Per la seva banda Kenny Chery ha detallat que estava «molt content d’estar aquí, estic encantant amb els meus nous companys. Aquest és tot just el meu segon entrenament, però sembla que ja porti cinc setmanes amb el grup». El nou base del Girona, que aquest curs ha estat un parell de mesos al Joventut, va afegir que «tenim un partit important contra l’Obradoiro, és un molt bon equip, així que intentaré aportar tant com pugui. Estem preparats i volem guanyar, hem de demostrar a la pista quin és el nostre objectiu. Hem de continuar treballant i el dia del partit fer-ho tot per aconseguir la victòria».

Dels 12 partits que resten, el Girona en jugarà la meitat a casa (Obradoiro, València, Manresa, Barça, Bilbao i Saragossa) i els altres sis a fora (UCAM Múrcia, Unicaja, Tenerife, Joventut, Baskonia i Gran Canària). Un triomf diumenge deixaria un rival directe com l’Obradoiro a tres triomfs a falta d’onze jornades.