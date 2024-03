Com va dir Roberto Iñiguez, s'ha de ser com una manada de llops, preocupar-se només pels interessos de la manada i no dels individuals, i així ha sigut, però aquest Spar Uni Girona no és una manada, és un equip.

En l'anada, les gironines van guanyar al Galatasaray (77-64) per 13 punts de diferència i, l'objectiu exigia fer valer aquest avantatge en el segon enfrontament. No ha fet falta. Amb la segona victòria el bitllet per a les semifinals és més que merescut. L'Spar Girona tornarà a viatjar a Turquia, ja que el Besiktas serà el seu rival a les semifinals. El conjunt turc va vèncer 73 a 59 al Lattes-Montpellier en el primer enfrontament i en el segon duel també va vèncer, però de forma més ajusta 72 a 75. L'anada es jugarà a la pista del Besiktas i la tornada es jugarà a Fontajau. Amb les baixes de Rebekah Gardner i Marinna Tolo, la plantilla gironina arribava amb pocs efectius i amb la moral tocada després de la derrota contra el Jairis. No obstant això, no tot han sigut males notícies. Marta Canella va tornar a competir després de gairebé dos mesos lesionada. La pressió estava repartida pels dos equips, l'Spar Uni Girona té com a objectiu guanyar el seu primer trofeu europeu i, el Galatasary era un dels equips amb més pressuposts de la competició. El partit començava amb un ritme anotador molt elevat (20-23), amb encert des de la llarga distància per part dels dos equips, l'equip local utilitzava a la seva superioritat física amb Teaira McCowan (20 punts) i l'Spar Girona buscant amb eficiència a la jugadora amb el millor estat de forma, Regan Magarity (9 punts en el 1r quart). En els primers minuts, semblava que el Galatasary imposaria el seu ritme i exigència física, però a poc a poc les gironines s'han anat trobant més còmodes a pista. En part, gràcies a l'impenetrable mur que ha sigut Giedre Labuckiene (3 taps i 3 pilotes robades) la qual ha parat a totes les jugadores interiors i ha beneficiat l'ofensiva de l'Spar Girona. Les lesions són la pitjor part de l'esport, però quan hi ha responsabilitats a cobrir, s'ha de tenir jugadores amb el caràcter suficient per fer una passa endavant i, així ha sigut. Magalí Mendy (4 triples) ha fet tremolar les cames de les seves defensores cada vegada que rebia la pilota. I, per altra banda, Ainhoa López la qual només va anotar dos punts, però es va barallar amb totes les jugadores rivals, fossin quins fossin el seu cognom i posició. En la segona meitat, l'Spar Girona ha demostrat que té ànima de conjunt gran. Ha jugat amb la pressió amb naturalitat, han sigut conscients que fins al xiulet final no obtindrien el bitllet a les semifinals i, han vist com el seu rival s'anava posant més nerviós a cada minut que passava. En els darrers deu minuts el partit ha tingut poca història, les gironines han continuat creient i lluitant en la seva fita, sense esverar-se, arribant a marxar de vuit punts de diferència (73-81) i, en canvi, les turques han abaixat els braços perdent l'esperança d'aconseguir la tan anhelada remuntada.