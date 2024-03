Íñiguez, encès: "Algú ha prioritzat televisar un partit a la salut de les jugadores i el bàsquet"

L'Spar Girona ha aterrat aquesta tarda a València, provinent d'Istanbul, i ja es prepara per jugar demà (16h) menys de 48 hores després de l'èxit de l'Eurocup, contra el líder de la Lliga Femenina. El tècnic Roberto Íñiguez s'ha mostrat indignat amb la programació horària del partit i ha assegurat en declaracions facilitades per l'Uni que "algú ha prioritzat televisar un partit a la salut de les jugadores i el bàsquet, perquè no es podrà veure l'espectacle que podrien oferir dos bons equips. La nostra prioritat serà que ningú prengui mal". El duel s'havia de jugar a les 19h, però Teledeporte el va fer avançar per necessitats de programació. En concret a les 18h han programat el partit de futbol sala Barça-El Pozo Múrcia i a partir de les 20h oferiran la segona jornada del Mundial d'atletisme.

Cansades, però ja a València 🙌 pic.twitter.com/NkpXrjRWJt — Spar Girona (@unigirona) 1 de marzo de 2024

L'estripada de Roberto Íñiguez és contundent: "acabem d'aterrar i veig la gent cansada. Honestament, demà no juguem cap partit, en tot cas serà un partit entre cometes. Farem una obra de teatre que algú ens obliga a fer, algú que no pensa ni de què ni d'on venim, i farem un paper secundari. No hi estic gens d'acord, però és el que hi ha i intentarem fer-ho el millor possible". Cal recordar que a la lliga l'Uni hi encadena dues derrotes seguides, contra Saragossa i Jairis, i que la setmana que ve arriba a Fontajau el Perfumerías Avenida.

El tècnic de l'Uni ha continuat explicant que "la prioritat serà que ningú prengui mal. Per sobre de l'ego i l'ambició de l'entrenador i del grup per competir i mirar de guanyar sempre, hi haurà la salut de les jugadores. Amb aquest objectiu no es podrà veure l'espectacle que a la gent li agradaria i això és responsabilitat de qui ens exigeix jugar demà a les 4, prioritzant televisar el partit a la salut de les jugadores, en menys de 48 hores d'un altre partit, amb un viatge pel mig, i posant el perill les jugadores". A més ha dit que "també va per sobre la salut del bàsquet, serà complicat veure l'espectacle que podrien donar dos bons equips perquè tenim altres prioritats que marca el sentit comú. Però, com sempre, intentarem que del partit en puguem treure coses positives". A València l'expedició de l'Uni s'ha trobat amb el darrer fitxatge, l'australiana Nicholson, que s'ha incorporat al grup i que, si Íñiguez ho estima, demà ja podrà debutar.