A la capital del Baix Empordà s’està escrivint la història. El Martorell ha sigut el conjunt el qual li ha tocat viure l’escombrada que s'ha presenciat al Pavelló Vell aquesta tarda de dissabte. El contrincant no era el més competitiu, però la sensació era que no importava el rival, el resultat seria el mateix. Els bisbalencs només volien guanyar.

Tan sols utilitzant l’anotació dels dos primers períodes, el conjunt entrenat per Carles Rofes, també hauria guanyat als visitants. La Bisbal sabia que podia començar a fer història des d'aquest partit i, tal com fan els equips grans, no han deixat escapar l’oportunitat.

SSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIÍ!!!!

20a victòria i bitllet per les FASES D'ASCENS A LEB PLATA!!!! 😱😱😱😱😱



El Sol Gironès s'imposa, 96-61, al CB Martorell en un partit on els de Carles Rofes han fet una espectacular 1a part i han volgut fer gaudir a un Pavelló Vell

De tots els jugadors que han jugat, només Guillem Planas s'ha quedat sense anotar. Tot i que només va llançar una vegada a cistella i un tir lliure.

Durant aquesta setmana, el Bisbal Bàsquet ha incorporat un nou jugador a les seves files, Roger Serra, el qual ha semblat que portes tota la vida jugant amb els seus nous companys. 12 punts, 8 captures i 16 de valoració per l’exjugador del C.B. Sant Gregori Vall de Llémena.

Una vegada aconseguit el bitllet per jugar les fases d’ascens, els bisbalencs hauran d’esperar per saber quins seran els seus contrincants. Presumiblement hi haurà el Mollet el qual té la classificació a tocar. El somni de competir a LEB Plata està una mica més a prop.