No ha pogut ser. El Girona d'hoquei patins femení tenia l'oportunitat de classificar-se per una altra final. El mes de febrer va guanyar 1-0 al CHP Bigues i Riells, guanyant així per tercera vegada en la seva història, la Copa Generalitat. Com va dir Èlia Bladé, portera del Girona, jugar aquesta semifinal era un premi.

Aquesta vegada el Raxoi va superar a les gironines per 1-3. Tot i la diferència no van deixar de lluitar per donar la volta en el marcador. El Raxoi és el primer classificat, l'altre semifinal comença a les 19:30 enfrontant-se entre si el Pola de Lena i l'Alcalá. La final es jugarà demà a les 13:30h.