Tornem-hi. El Bàsquet Girona rebrà demà al Monbus Obradoiro (12:30, Movistar+) en un partit que esdevé crucial pels dos equips. Abans que comencessin les finestres FIBA, l'equip de Fotis Katsikaris va perdre contra el MoraBanc Andorra, un altre rival directe per a la salvació, de forma clamorosa. Esborrant els avenços endavant que havia fet des de l'arribada del tècnic grec.

FOTIS KATSIKARIS

L'entrenador del Bàsquet Girona no ha dit clarament quins seran els jugadors descartats, però sembla que el jugador que tindria més números per ser un dels descartats seria el jugador cedit pel Barça, Michael Caicedo.

Tot i això, Fotis esperarà a l'entrenament d'avui per decidir: "Com haig de fer una convocatòria, esperaré a l'entrenament d'avui i, després decidiré quins seran els 12 jugadors que jugaran demà".

Sobre les tres setmanes sense competició, l'entrenador grec ha explicat en què han estat treballant: L'objectiu d'aquestes setmanes ha sigut trobar l'equilibri entre la nostra defensa i el nostre atac. Sobretot en la defensa, que vull que sigui sòlida, tàcticament i sobretot, més física, que utilitzem més el cos. No podem deixar que els rivals és benefici d'això i, per això intentarem fer un esforç més del que fèiem fins ara".

Sobre l'estat de forma de l'equip ha explicat que: "L'equip es troba bé, treballant dia a dia, cada dia millor. Demanant esforços als jugadors, per gairebé, fer d'un entrenament un partit. Per tenir una millor preparació mental i física. Sempre hi ha petits problemes físics, però espero que després de l'entrenament d'avui pugui tenir tots els jugadors".

Canviar d'entrenador a mitja temporada no és senzill, el nou tècnic ha de canviar la preparació de l'equip en el transcurs de la competició, però Katsikaris ha tingut un temps extra per posar el segell que el caracteritza. També n'ha parlat: Sí que té el segell de Fotis, però n'hi ha d'altres que no, perquè he volgut deixar les coses com estaven. Abans l'equip era molt ràpid i a mi també m'agrada que els meus equips juguin ràpid, però sent més equilibrat. Estic segur que estem en el bon camí, demà veure'm un Bàsquet Girona més equilibrat.

MONBUS OBRADOIRO

El conjunt visitant ha igualat la ratxa negativa de set derrotes consecutives que va tenir el Bàsquet Girona. Amb 6 victòries i 16 derrotes, des del 23 de desembre que no guanyen un partit. La fam de victòria per l'equip de Moncho Fernández és enorme i, per això, han aprofitat aquesta parada de la competició per sumar dues noves peces en el seu equip.

L'entrenador gironí al ser preguntat sobre si el partit de demà és una final, ha volgut treure pressió de l'enfrontament: "Generalment, jo sempre em faig aquesta pregunta; quina és la diferència entre un partit i un altre el qual li poses el cartell de final? Tots els partits han de ser així, des de la jornada 1. En tots els partits ho hem de donar tot, com si fos una final".

De l'Obradoiro, Fotis ha deixat clar que el duel serà complicat: "El Monbus està en la mateixa lluita que nosaltres, s'ha reforçat amb dos jugadors amb molta experiència i qualitat i, que a més a més, encaixen molt bé en el sistema del seu nou entrenador".

A més de les noves incorporacions, Fotis ha assenyalat als jugadors més importants del rival: La plantilla que tenen està equilibrada. Tenen jugadors que poden anotar, com Jordan Howard i Rigoberto Mendoza, Thomas Scrubb és un jugador d'Eurolliga segons la meva opinió. Els hi dona molt d'equilibri, atacant i defensant en el perímetre o en posicions interiors. I Artem Pustovoyi que és el jugador que marca la diferència. Al davant i al darrere. Sempre has d'estar atent al seu joc".

LES NOVES INCORPORACIONS

Sobre les noves cares del Bàsquet Girona, Fotis Katsikaris ha explicat la situació: "Khem Birch ja està a un 80% preparat, físicament ja està preparat. Aquestes setmanes ha agafat ritme de jugar a bàsquet, que és el que necessitava. Estem contents amb la seva evolució i, estarà preparat per a demà".

De l'exjugador del Joventut de Badalona: "Kenny Chery és un jugador amb moltíssima experiència i, com és ell com a persona i com a professional ens ajudarà en uns aspectes fora del joc. És un bon jugador, que pot jugar de base i d'escorta. Pot anotar, pot passar i m'agrada molt la seva actitud en defensa, però sobretot la millor qualitat que té és el lideratge a la pista. Parla molt a la pista i a fora, és un intangible que no teníem.

I per acabar, Michael Caicedo, jugador que ha arribat cedit pel Barça: "Ha entrenat molt bé durant tota la setmana. Coneixem les seves característiques, és un jugador amb molt de físic. M'ha sorprès gratament la manera en què ha entès els sistemes, és molt intel·ligent.

KHEM BIRCH

El pivot canadenc també ha passat pels micròfons per explicar com està vivint aquestes primeres setmanes a Girona i què espera del seu primer partit oficial amb la samarreta del Bàsquet Girona.

Per l'enfrontament de demà el jugador creu que: "Hem d'intentar fer un bon treball en equip, ja que hi ha molts jugadors nous, l'entrenador també és nou i hem d'intentar jugar com a equip."

Sobre el seu rol defensiu: "Hauré d'estar molt atent a Pustovoyi, és un jugador molt gran amb bones qualitats per jugar d'esquena a cistella i, també hauré d'estar molt atent per parar el ritme anotador de Jordan Howard el qual li agrada molt tirar després de botar, hauré d'ajudar els meus companys.

El jugador ha deixat clar que se sent al 100% i que els dos partits amistosos que han jugat durant la finestra per seleccions s'ha sentit molt bé. A més a més, també rha deixat clar quin ha sigut el motiu per fitxat pel Bàsquet Girona: Marc Gasol. "Primer, perquè puc tornar a jugar a poc a poc, encara que crec podria jugar més partits per setmana, però vaig dir que sí per en Marc, també hi havia aquesta parada de la competició la qual m'ha anat molt bé per agafar ritme competitiu".

Tot i no haver jugat cap minut de forma oficial, Khem Birch creu que en un futur podria veure's com a líder del vestuari: "Encara no em veig com un líder, necessito jugar i sentir-me a prop de l'equip per poder-ho ser".