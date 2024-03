Malestar a l'Uni Girona amb el tracte rebut per Teledeporte en les últimes hores. Primer, pel canvi d'horari imposat per la cadena per motius de programació que ha suposat que les gironines tinguessin menys de 48 hores per recuperar-se del partit d'Eurocup contra el Galatasaray. De fet, el club ja va fer públic un comunicat exposant el seu desacord amb aquesta decisió, argumentant que per prioritzar els interessos d'una cadena es "posa en risc la salut de les nostres jugadores i la integritat dels clubs".

Però l'episodi no acaba aquí. Aquest dissabte, després de la dura derrota de les gironines a la pista del València (74-52), Laura Peña s'ha negat a respondre les preguntes del mitjà en l'entrevista post-partit per posar de manifest el malestar amb l'avançament del partit. Aleshores, el narrador del partit, visiblement molest, ha apuntat que l'Uni Girona "no havia perdut avui per culpa de Teledeporte" com tampoc havia sigut culpa del mitjà la lesió de Gardner. Això ha empipat encara més el club i el president del club, Cayetano Pérez, ha volgut comunicar-ho en un enfilall a la xarxa X. Com a president de l’@unigirona i màxim responsable del club, vull dir que els comentaris que ha fet el narrador de @teledeporte , on barreja la greu lesió de la Rebekah Gardner amb la nostra queixa per haver de jugar en menys de 48h em semblen d’un nivell molt barruer. (Fil) — CAYETANO (@CayetanoGi) 2 de marzo de 2024 Pérez ha titllat "d'un nivell molt barroer" la vinculació del narrador de Teledeporte de la lesió de Gardner amb la queixa per l'avançament de l'horari del club, recordant que ja va passar amb una exjugadora gironina, Nadia Colhado. A més, ha defensat que qui ha perdut "han estat els aficionats i l'espectacle del bàsquet" i ha advertit que les "amenaçes se les pot estalviar", en al·lusió al comentari del narrador de Teledeporte en què ha recordat que l'obligació és que una jugadora de cada equip atengui el mitjà en finalitzar el partit i que per aquest comportament la FEB haurà de prendre decisions.