No hi ha hagut sorpresa. L’Uni ha patit el desgast del partit d’Eurocup jugat fa menys de 48 hores i no ha pogut planta cara un València molt superior (74-52).

El domini del València ha estat indiscutible des del primer minut. Les del capital del Túria han començar molt encertades amb els triples de Queralt Cases i Iagupova. A l’Uni, en canvi, li costava molt trobar situacions clares de llançament i només cinc punts de Laura Peña permetien a les gironines no perdre pistonada (13-6). Però les locals encara posarien una marxa més i amb la direcció de Carrera en el tram final del quart amenaçaven amb trencar ja definitivament el partit (24-8).

Amb cinc punts de Peña i la primera cistella de Nicholson amb el conjunt gironí, l’Uni intentava no despenjar-se en el marcador (28-15), però la diferència entre els dos equips era massa gran. Les valencianes jugaven pràcticament de memòria, movent la pilota a plaer i trobant sempre una jugadora lliurada, mentre que les de Roberto Iñiguez ni tan sols podien llançar i acumulaven massa pèrdues de pilota que el València penalitzava. Enmig del caos, Magarity era la jugadora més clarivident però no evitava que l’escletxa al descans ja superés els vint punts (45-22).

A la represa, l’Spar Girona intentava reduir les pulsacions de l’atac del València però amb això no n’hi havia prou perquè en la faceta ofensiva l’equip continuava sense idees i regalant pilotes al rival. A més, les de la capital del Túria tornaven a trobar l’encert exterior amb dos triples de Iagupova i Torrents i la diferència s’acostava als 30 punts a falta de l’últim quart (64-36).

Amb el matx ja vist per sentència, l’Uni intentaria que la desfeta fos el menys dolorosa possible. Un triple d’Etxarri i un altre inversemblant de Canella donaven una mica d’aire i les valencianes ja també havien disminuït el nivell d’intensitat (70-47). El tram final estaria marcat per un ensurt de la mateixa escorta gallega, que abandonava la pista visiblement adolorida per un mal gest però pel seu propi peu. Amb un triple un pèl afortunat de Cargol, molt celebrat per les jugadores gironines tot i que només maquillava una mica el resultat, acabava un mal tràngol per un equip de Roberto Iñiguez que marxava de València ben empipat pel canvi d’horari forçat per Teledeporte. Per fer-ho visible, Laura Peña es negava a respondre les preguntes del mitjà a la conclusió del matx.