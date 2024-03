El Barça va presentar aquest dilluns el projecte de remodelació de l'Spotify Camp Nou al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Va ser la vicepresidenta, Elena Fort, al costat del responsable de l'oficina tècnica de l'Espai Barça, Lluís Moya, acompanyats de membres de l'equip del projecte, els qui van exposar els detalls als arquitectes col·legiats, que van poder veure en primícia nous renders de les instal·lacions.

La trobada va ser també el tret de sortida d'una sèrie de visites que el Club ha organitzat amb la col·laboració del COAC a les obres del Spotify Camp Nou. Una iniciativa que s'emmarca en el propòsit del Barça de difondre el projecte i donar a conèixer, en aquest cas entre els arquitectes col·legiats, el treball que s'està fent des del Barça construint un nou espai que es convertirà en una referència arquitectònica per a la ciutat i el món.

El responsable de l'oficina tècnica de l'Espai Barça, Lluís Moya, i membres de l'equip del projecte, van ser els encarregats d'explicar en quin punt es troben les obres i aprofundir en tots aquells aspectes tècnics i arquitectònics que formen part de la remodelació de l'Spotify Camp Nou.

L'Espai Barça es convertirà en l'espai d'esports i entreteniment més gran i innovador al centre d'una gran ciutat europea. Aquest és precisament un dels trets més característics del projecte i un dels reptes en tot el procés de construcció de cadascuna de les instal·lacions que formaran part. Tal com va compartir Moya, es tracta d'enclavar una peça de 220.000 m² de superfície construïda, de 75.000 m² de petjada i 40 metres d'altura sobre rasant, dins de la trama urbana del barri de Les Corts. A més, també haurà de gestionar-se la mobilitat de gairebé 105.000 espectadors, i absorbir a un total de 20.000 visitants, donant la millor cobertura al segon equipament museístic més important del país.

Una modalitat de construcció accelerada

La innovació forma part de l'ADN del projecte, començant pel procés constructiu de l'Spotify Camp Nou, en el qual s'està duent a terme una modalitat de construcció accelerada. D'aquesta manera, s'afavoreix la remodelació en el menor temps possible, treballant per a minimitzar les molèsties ocasionades al veïnat del barri de Les Corts a causa de les obres, o reduint el màxim possible l'estada en el Estadi Olímpic Lluís Companys, amb la tornada a la casa blaugrana prevista per a finals d'aquest any 2024.