El Jutjat d'Instrucció número 2 de Sabadell investiga una possible corrupció en la Federació Catalana de Futbol (FCF), presumptament comesa durant els processos electorals de l'any passat. En concret hi ha una dotzena d'investigats, entre ells el president actual, Joan Soteras, així com directius molt pròxims a ell i altres càrrecs que van participar en l'organització dels comicis.

Aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra han registrat durant hores la seu de la Federació a Barcelona per ordre judicial. Agents de paisà hi han arribat a primera hora i han impedit l'entrada d'alguns treballadors mentre han confiscat els teléfónos mòbils d'uns altres que estaven dins per a impedir la seva comunicació amb l'exterior.

Dins de la seu, hi havia el president actual, Joan Soteras, així com membres del gabinet jurídic, la policia ha estat buscant des de primera hora del matí documentació relativa al procés electoral. A més, s'han emportat informació que hi havia dins dels ordinadors i actes relacionades amb els comicis.

Fonts judicials han remarcat a El Periódico de Catalunya, del mateix grup que Diari de Girona que la policia investiga un possible frau en les eleccions realitzades l'any passat, en les quals va tornar a ser reelegit Joan Soteras com a president. L'actuació judicial parteix d'una denúncia davant els Mossos de l'aspirant Joan Josep Isern, qui ja ha portat davant la Justícia als actuals responsables de la Federació Catalana de Futbol.

El jutjat té una causa oberta, que està sota secret, pels delictes de falsedat documental, falsedat en document privat i administració deslleial. També la Fiscalia de Sabadell està personada en el procediment per aquest presumpte cas de corrupció que afectaria directius de la FCF. Ho tramita un jutjat de Sabadell perquè el notari que va avalar els vots de les eleccions de la federació es troba en aquesta ciutat, encara que aquesta persona ha arribat a declarar que l'havien enganyat.

Al febrer de l'any passat, dies abans de les eleccions, Isern va denunciar davant els Mossos que podria existir una possible irregularitat en el procés electoral. Assegurava que des de la Direcció General de la Federació Catalana de Futbol s'havia demanat a la Secretaria de l'Esport la llista dels directius dels 1.220 clubs federats. Per a Isern aquesta petició podria trencar la neutralitat electoral, ja que considerava que beneficiava a Soteras, i ser un delicte d'usurpació de funcions.

Procés davant el TSJC

A l'abril de l'any passat, Isern va presentar una querella contra Soteras per injúries i calúmnies. El 22 de maig de 2022 es van celebrar les eleccions a la FCF, però les va anul·lar el Tribunal Català de l'Esport (TCE), en constatar que els resultats estaven adulterats per la manipulació i falsificació de 175 vots.

La repetició va ser el 13 de febrer de 2023 i va guanyar Soteras, però Isern va tornar a impugnar els comicis davant el TCE, per possibles irregularitats com a falsificació d'actes de delegació de vot. “No hi ha ni una sola acta falsificada, totes han passat per un notari. Si ho fes jo podríem dir que les he falsificat, però no ho he fet jo, ho ha fet un notari”, va arribar a dir Soteras. Aquest procés judicial actualment es troba en el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya.

Res més conèixer-se la impugnació, Soteras va acusar a Isern de tenir “interessos personals” i de crear aquest conflicte com a “cortina de fum” per a tapar els seus problemes judicials, ja que va assegurar que està "investigat" en el cas Soule. Isern va assegurar que és "testimoni" en aquest procediment i no "investigat" i per això es va querellar contra Soteras per injúries i calúmnies contra el president de la FCF.

Actes falses

No obstant això, diversos clubs van denunciar davant la policia catalana en diverses comissaries catalanes per presumptes falsificacions d'actes notarials amb el vot delegat. Presumptament apareixeria una signatura que no correspondria amb la persona que va emetre el document, segons fonts de la recerca. Els agents dels Mossos han recopilat aquestes denúncies més la inicial de Isern per possible frau electoral i la van portar al jutjat de Sabadell que indaga les suposades irregularitats en la Federació.

El 'xoc' amb la Generalitat

La posició de Joan Soteras continua sent molt delicada al capdavant de la FCF. El passat estiu, i després de l'escàndol protagonitzat per l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) durant la celebració del passat Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda quan va propinar un petó no consentit a Jenni Hermoso, la Generalitat va cridar a l'ordre a Soteras. El dirigent de la Federació Catalana de Futbol s'havia mostrat molt tebi amb l'actitud de Rubiales, admetent fins i tot les disculpes de Rubiales en plena crisi.

La Generalitat, llavors, va cridar a l'ordre a Soteras, a qui va reunir amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, per a demanar-li explicacions. Posteriorment, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja va arribar fins i tot a demanar la dimissió de Soteras, afirmant que no era la persona "adequada" per a exercir el càrrec per no haver tingut "ni la contundència ni les formes [en la censura a Rubiales], ni haver representat el sentir majoritari de la societat. Fins i tot el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reclamar a Soteras més contundència contra Rubiales. Mentrestant, el president de la Federació Catalana de Futbol sempre es va mostrar tranquil al saber que el Govern no podia actuar en contra seva a l'ésser la seva una entitat privada.