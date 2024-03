Marc Gasol subscriurà el 100% de les accions del Bàsquet Girona

Marc Gasol, president, fundador i exjugador del Bàsquet Girona, subscriurà el 100% de les accions de la futura Societat Anònima Esportiva (SAE), que serà un fet a tot estirar l’estiu que ve. El club comença demà, i per un període de trenta dies, la primera fase de la venda d’accions, 4.840 títols a 500 euros cada un, per cobrir un total de 2.420.000 euros, que és el capital social marcat pel Consell Superior d’Esports. Només hi haurà un comprador, Gasol, perquè els altres deu socis amb dret a fer-ho hi van renunciar el 21 de setembre de l’any passat.

La modificació de la Llei de l’Esport fa que ara ja no sigui obligatori per als clubs que competeixen a Primera o Segona A de futbol, i a la lliga ACB de bàsquet, convertir-se en SAE (a excepció del Barça, el Madrid, l’Osasuna i l’Athletic). Però amb l’ascens a l’elit del bàsquet masculí, Marc Gasol sempre ha tingut clar que aquest era un pas necessari. La base es gestionarà, a partir d’ara, a través d’una Fundació, mentre que el primer equip dependrà de la Societat Anònima Esportiva. Serà una empresa, controlada pel president i fundador, de dalt a baix. A principis de temporada el club va engegar els tràmits per fer la conversió voluntària en SAE i després d’uns mesos de burocràcia, tot està enllestit. El tret de sortida s’ha donat avui amb la publicació als diaris de l’anunci oficial de la venda d’accions, i allà es donen algunes de les claus de tot el procés: «Tenint en compte que el nombre de socis del club amb dret de subscripció de les accions de la nova Societat Anònima Esportiva, és a la data d'aprovació i emissió de la Memòria del procés de transformació voluntària del club en SAE d’11 socis, i que 10 d’ells varen renunciar en data 21 de setembre de 2023 en la primera fase de subscripció d'accions, tan sols un soci podrà subscriure en aquesta primera fase de subscripció 4.840 accions de la nova Societat Anònima Esportiva mitjançant el desemborsament dinerari del seu valor nominal de 500 euros», s’assenyala en el text. Properament el Bàsquet Girona detallarà la fórmula, que encara no s’ha definit, de com podran participar en la SAE els abonats, aficionats i empresaris que així ho vulguin, possiblement, a través d’una futura ampliació de capital que serveixi per enfortir-la. La setena SAE de Girona La del Bàsquet Girona serà la setena SAE de l’esport gironí, després de les que van crear, en futbol, Figueres, Palamós, Girona, Llagostera i Olot i, en bàsquet, l’extint CB Girona. D’aquestes, avui només segueixen vives les del Girona FC i l’Olot. La del Figueres va acabar a Castelldefels per obra i gràcia de l’expresident i propietari Enric Flix; la del Palamós també va acabar desactivada pels deutes generats durant l’etapa Piterman, i la de Llagostera va donar pas a l’efímer Costa Brava i la plaça va acabar finalment a Badalona. El CB Girona va desaparèixer el 25 de juliol de 2008, quan Akasvayu va anunciar que no competiria a l’ACB pels deutes. El Bàsquet Girona inicia el procés per convertir-se en SAE Figueres i Palamós, com el CB Girona, van transformar-se a finals dels anys 80, mentre que una de les conversions més sonades va ser la del Girona FC, el 2009, un any després de l’ascens a Segona amb el gol de Migue. Josep Gusó va veure’s obligat a regalar 5 abonaments per cada acció de 500 euros i amb aquesta i d’altres iniciatives va aconseguir l’objectiu. El Consell Superior d’Esports va fixar el capital social a cobrir en 3’2 milions. El Llagostera, el 2015, en va haver de recaptar 1’9.