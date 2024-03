«L’Eurocup ha estat el nostre gran objectiu des de l’inici de temporada»

Regan Magarity (Norrköping, 1996) va ser el tercer fitxatge d’un projecte pensat per celebrar algun títol al final de curs. La sueca ha estat de les jugadores més regulars amb una mitjana de 12,7 punts, 8,3 rebots i 18,8 de valoració. Ara, confia fer història amb l’Uni a Fontajau.

Després d’eliminar el Galatasaray, el títol de l’Eurocup és més a prop. Creu que era el rival a batre?

Ara per ara, estem a les semifinals. Tenim una gran oportunitat per fer història i arribar a la final, però, per això, primer hem de guanyar al Besiktas. Guanyar el Galatasaray va ser el primer objectiu i ara hem d’anar a pel segon. Penso que va ser un rival molt dur i té un bon equip, però si el Besiktas és a les semifinals no és per casualitat. No podem confiar-nos. Hem de jugar encara millor que contra el Galatasaray.

Què els sembla tornar a Istanbul per les semifinals?

El Besiktas és un equip que aquesta temporada està fent un bon bàsquet. Tenim clar que ens esperen dos partits molt complicats, tant en l’anada com en la tornada. Serà una eliminatòria complicada i molt disputada, però és emocionant jugar-la.

I amb un ambient hostil al pavelló del Besiktas...

Si soc sincera, m’agrada l’ambient que s’hi respira. A Istanbul hi ha una gran afició i serà divertit jugar-hi un partit tan important per nosaltres. Hem d’estar molt concentrades i centrar-nos en nosaltres perquè, com he dit, serà un partit complicat.

Quin tipus de partit esperen en l’anada?

Crec que serà similar al que vam jugar contra el Galatasaray. L’afició local farà molta fressa i serà una olla a pressió. Però a mi m’agrada. Hem de mantenir-nos unides i ser un rival difícil de batre. Hem de tenir el cos i la ment preparats.

És lògic, però serà clau guanyar a Istanbul per tenir avantatge en la tornada.

Sí, i tant. En el cas de posar-nos per sota, després faria pujada... Cada partit és molt i molt important i els hem de guanyar. Volem atacar primer per tenir l’oportunitat d’assegurar la final a casa amb la nostra afició.

Us anima que la tornada sigui a Fontajau?

Serà molt bo jugar el segon partit de l’eliminatòria aquí. Tot i així, hem d’anar a Istanbul a guanyar el partit, que serà extremadament difícil, per encarrilar el pas a la final. Seria molt especial celebrar-ho a Fontajau.

Al vestuari es parla d’una possible final? S’hi respiren ganes i il·lusió?

Aquest ha estat el nostre gran objectiu des que va començar la temporada. Ara mateix, estem centrades en guanyar el Besiktas a les semifinals perquè si pensem més enllà podríem cometre un error. Anem partit a partit. Només pensem en el Besiktas.

Com porta l’equip tants viatges?

M’agrada aquesta època de la temporada. Els partits estan molt concentrats i ens juguem bona part de les coses en un període reduït. És ara quan hem de demostrar el nostre millor bàsquet. Aquests són els duels més excitants, malgrat que sigui viatjar sigui cansat i pesat per al cos. És part del joc. Tant de bo puguem ser a la final i continuem fent història. Estem en una situació privilegiada.

A València l’equip no va poder competir, han tingut temps per preparar el partit contra el Perfumerías Avenida?

Només pensem en el Besiktas perquè hi ha molt en joc. A partir d’aquí, tindrem un parell de dies per preparar el partit que és diumenge. Cada dia ens preparem per al pròxim partit que tenim.

Aquest mes, a més a més, hi ha la Copa de la Reina. Són conscients de tot el que poden aconseguir?

Em diverteixo molt jugant a les copes. És una gran oportunitat per a l’equip i podem aconseguir un títol molt especial. Evidentment, la Copa de la Reina és un altre dels nostres objectius. Però abans en tenim més. Anem partit a partit.

Les dues darreres temporades ha estat l’MVP de la Copa de França amb el Basket Landes. Està clar que és una competició que li agrada.

Sí, molt! M’agraden els grans partits i els grans moments. Tant de bo pugui repetir a Girona el que vaig aconseguir a França.

És feliç a Girona? Li agradaria renovar?

M’encanta. La ciutat és increïble i l’equip també. Encara no he pres cap decisió. Ens trobem en el moment més important de la temporada i el meu cap no està per pensar en el futur.

Senten pressió?

Som conscients que aquesta temporada volem guanyar algun títol. Ho tenim interioritzat i és una motivació per nosaltres. Farem tot el possible per aconseguir-ho.

Què us demana Roberto Íñiguez?

Que ens mantinguem unides i posem l’equip per davant a les nostres individualitats. Mentalment hem de ser fortes i donar-nos suport. Ens demana que estiguem juntes com fan els grans equips.

Com ha canviat l’equip des de la seva arribada?

Ha tornat l’Irati (Etxarri) i tenim noves jugadores com la Lauren (Nicholson). Tenim més rotació. És un gran entrenador, té molta experiència i ens pot ajudar en moments decisius com aquest. És molt valuós tenir-lo.

S’han recuperat de les lesions? Perdre Rebekah Gardner va ser un cop molt dur...

Sí, va ser duríssima que es lesionés d’aquella manera. Li desitjo el millor en la seva recuperació. La trobem molt a faltar. Ho intentem superar juntes, ara també amb l’ajuda de la Lauren.

Com està Marianna Tolo? Amb la seva absència, ha hagut de tenir més contundència en el joc interior.

Està millor. M’ha tocat jugar més en la posició de cinc, ja ho havia fet anteriorment. No ha estat un problema. M’he adaptat perquè les jugadores podem moure’ns de posició en funció del que necessiti l’equip. Farem el que faci falta per ajudar.