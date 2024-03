Tot està a punt perquè aquest diumenge, 10 de març, el centre de la ciutat de Girona aculli la dotzena edició de la Jornada de l'Esport Femení, una activitat pensada per fer visible l'esport femení, buscar un reconeixement social i treballar per la igualtat d'oportunitats per a totes les esportistes.

Mireia Hernández i Dalia Santiago completen la nòmina d'ambaixadores d'enguany i s'afegeixen a la triatleta de Girona Sara Bellapart i la presidenta del Club Natació Olot, Gemma Soy. Totes quatre han confirmat la seva presència diumenge a la jornada. Mireia Hernández (Lloret de Mar, 2002) és una de les figures emergents de l'esport a les comarques gironines. Fa menys d'un mes, va guanyar la medalla de plata de duet mixt lliure, fent parella amb Dennis González, en el mundial de natació artística disputat a Doha (Qatar). En el mateix campionat, van fregar el podi i van ser quarts en el duet mixt tècnic per una penalització que els va deixar a tres punts de la medalla. Guanyadora de títols estatals en totes les categories (aleví, infantil, júnior i absolut), ha pujat al podi en diverses modalitats en proves de la Copa del Món. El recent èxit a Doha s'afegeix a les dues medalles de bronze en mundials que acumulava (equip i duet mixt) i a la medalla d'or en els Jocs Europeus del 2023 a Polònia, també en duet mixt, fent parella amb Dennis González. A Dalia Santiago (Ripoll, 1998), la passió pel taekwondo li ve d'herència. El seu pare, Juan Antonio, va ser bicampió d'Europa i cinc cops medallista en mundials, i, des del 1996, regenta el gimnàs Lee Young Ripoll. Per tant, no és estrany que, tot i practicar també gimnàstica esportiva i ball, hagi acabat apostant per aquest esport. Des que forma part de l'equip estatal paralímpic (2019), ha guanyat, entre d'altres, una medalla d'or i una de plata en els europeus, i quatre medalles en el Grand Prix (una d'or i tres de bronze). Aquest estiu, competirà a París en els seus primers Jocs Paralímpics, després de quedar-se a les portes de competir a Tòquio. Allà, hi participarà en la categoria de K44 (en què prenen part esportistes amb una discapacitat lleu a les extremitats superiors) de més de seixanta-cinc quilos, i hi viatjarà amb la màxima ambició.