Ha estat un matí emotiu, el viscut al pavelló de Fontajau entre l'equip de les Nenes Valentes, del camp de refugiats de Xatila, al Líban, i la plantilla del Bàsquet Girona, encapçalada pel seu president Marc Gasol, que sovint sol ser qui deixa bocabadat als altres amb la seva presència. Aquest cop, però, segurament va ser ell qui es va quedar sense paraules, ple d'admiració cap a unes persones que no han tingut una vida fàcil, però que sempre s'han mantingut dempeus. La seva història és impactant.

🫂⛹️‍♀️ Aquest matí ens han vingut a veure les Nenes Valentes, l'equip femení del camp de refugiats de Xatila. Gràcies per la visita noies! 😍 pic.twitter.com/U8zgAId1HM — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 7 de marzo de 2024

Les Nenes Valentes, que diumenge repetiran coincidint amb l'Spar Girona-Perfumerías Avenida, han visitat les instal·lacions del club gironí, que ha entregat una samarreta de joc personalitzada per a cada una d'elles. A més a més, s'han estat una estona conversant amb Marc Gasol a la Sala VIP i finalment s'han fet una foto de grup amb la totalitat del vestidor a la pista.

La jornada «Juga per les Nenes Valentes» que tindrà lloc diumenge forma part de la campanya Nenes Valentes que la cooperativa Abacus va iniciar aquest Nadal. L'equip de les Nenes Valentes és un club de bàsquet format en el camp de refugiats de Xatila i les protagonistes del llibre de la periodista Txell Feixas, Aliades. Mitjançant accions solidàries a les botigues i donatius a través del web es van recaptar més de 100.000 euros, una xifra que s'espera que augmenti gràcies a aquesta jornada de solidaritat.

Feixas defensa que «gràcies a l'esport, el bàsquet en concret, aconsegueixen trobar una via per fugir de la violència (masclisme, guerra...) i de l'odi. I els hi va donar un refugi per a l'esperança».