La UEFA ha informat que "en una sola hora" s'ha venut el primer paquet de 18.000 entrades posades a la venda aquest divendres per a la final de la Lliga de Campions femenina que es disputarà el 25 de maig a l'estadi de San Mamés, a Bilbao.

Les localitats tenen uns preus d'entre 15 i 45 euros i, tal com ha recordat la UEFA, "aviat hi haurà més oportunitats" per a reservar un seient per a presenciar en directe la gran cita del futbol europeu de clubs.

Des de l'organisme europeu destaquen que si s'esgoten les entrades, la competició superaria el rècord d'assistència establert en l'edició de 2012, quan el partit pel títol entre el FFC Frankfurt i l'Olympique de Lyon va reunir a 50.212 espectadors a l'Estadi Olímpic de Múnich.

'La Catedral' té un aforament oficial de 53.331 seients i els seus millors registres d'assistència són de 52.061 espectadors en un partit de futbol masculí (Athletic - Atlético de Madrid, 29-2-2024) i de 48.121 en un de femení (Athletic - Atlético de Madrid, 30--2019).

A més, el 12 de maig de 2018 la final de la Champions de rugby entre el Leinster irlandès i el Racing 92 va reunir a 52.282 persones a les grades de San Mamés.

La Lliga de Campions femenina 2024 celebrarà aquest dimarts els quarts de final. El Barça els disputarà contra el Brann norueg. En cas de passar l'eliminatòria, se les veurà amb el guanyador de l'eliminatòria entre l'Ajax i el Chelsea. A l'altre costat del quadre, els encreuaments són Benfica - Olympique de Lyon i Jacken - PSG.