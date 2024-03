El Bàsquet Girona, amb els ànims renovats després de guanyar l'Obradoiro amb la miraculosa cistella de Juani Marcos a dues dècimes del final, afronta demà una exigent sortida a la pista de l'UCAM Múrcia (20.45h). Ho farà amb dues baixes, les de Quino Colom i Yves Pons, per lesió, i el dubte de Goloman, que en l'entrenament d'aquest matí s'ha fet un esquinç. Segons el tècnic Fotis Katsikaris, serà clau no sortir adormits i igualar, com a mínim, l'agressivitat del rival des del primer minut: "és fonamental començar bé, si tenim un inici com el del dia de l'Obradoiro ho podem passar molt malament i el partit es pot acabar al primer quart".

L'entrenador diu que aquell triomf de diumenge passat ja és història ("era una victòria important i la gent la va gaudir, encara que estiguéssim a punt de tenir un atac de cor") i que de seguida van centrar-se en el repte de demà. L'equip, més enllà dels ensurts físics (Colom té molèsties a l'esquena i Pons continua afectat per un cop al genoll), "ha entrenat molt bé" i arriba preparat a un test d'alta exigència. "L'UCAM és un dels rivals més físics de la lliga, i té jugadors amb molt talent. A casa només han perdut dos partits, contra Unicaja i València, i allà hi han caigut el Barça i el Madrid. T'espremen al màxim, amb un joc basat des de la defensa i el rebot, amb equilibri per dins i per fora, i jugadors valuosos com Todorovic. Ho passarem malament, segur, en alguns moments, però hem treballat per jugar amb la mateixa intensitat i agressivitat que ells". El pla de partit implicaria arribar amb opcions de victòria als últims minuts: "si ho fem, seria perfecte i si guanyem, més enllà dels efectes a la classificació, també ens aniria molt bé per a la millora de l'equip". Katsikaris també va valorar la feina de dues de les cares noves a l'equip, Birch i Chery: "Kenny és introvertit, no s'expressa massa, i des del dia 1 està implicat en el grup, l'equip i l'afició. En Kenny és més líder, té capacitat per ser-ho, i celebra cada acció. Hem dut dos jugadors de qualitat que estan molt implicats i això és meravellós", ha subratllat. 🔥 Cap a Múrcia! pic.twitter.com/LrNwSpzBgt — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 8 de marzo de 2024