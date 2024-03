El Girona B va rescatar un punt en el descompte en el camp de la Pobla. Una diana d’Almena va permetre igualar el gol inicial des dels onze metres de Torrents al límit del descans. L’empat assegura als gironins dormir fora del descens aquesta jornada.

D’aquí a final de temporada, el filial només disputarà finals per mirar de salvar la categoria. La primera era contra la Pobla de Mafumet i l’equip de Sergi Mora va salvar pels pèls la situació. Un punt que no solucionava els problemes classificatoris, però que permet sumar per tercera jornada consecutiva.

En una primera part igualada, la primera ocasió del partit va ser per al conjunt tarragoní. Barragán no va poder superar Lucas en el mà a mà. Quan tot semblava encaminat a un empat al descans, els homes d’Adol Baines van colpejar abans del descans. Torrents va transformar el penal per avançar els locals. Un contratemps i un cop dur per al conjunt blanc-i-vermell per acabar el primer temps. Una pena màxima decantava uns primers quaranta-cinc minuts en què el Girona B no havia estat inferior al seu rival.

La situació no agradava a Mora, que va sacsejar la banqueta. Pape Dame Ba i Biel van entrar en el lloc d’Ot Serrano i Enric Garcia. La reacció no acabava de concretar-se i eren els grana qui s’aproximaven més. Lucas va tornar a intervenir als xuts de Barragán i Torrents.

Si a la primera part va ser la Pobla que va marcar a l’últim sospir, al segon temps va ser el Girona B qui es va aferrar a l’èpica per puntuar en el temps afegit. Almena va batre Gerard Font per deixar amb un pam de nas la parròquia local. L’extrem apareixia quan més se’l necessitava.