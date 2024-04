Salvador Vergés: “aquestes eleccions van d’Illa o Puigdemont”

En el segon dia de campanya electoral per a les eleccions del 12-M, el cap de llista de Puigdemont x Catalunya Junts+ a les comarques gironines, Salvador Vergés, ha visitat Palafrugell, des d'on ha manifestat que "aquestes eleccions van d'Illa o Puigdemont. Del no a tot a Catalunya, de l'ensopiment i la resignació, o d'un lideratge potent que recuperi l'ambició nacional i el bon govern, que sigui capaç de plantar-se davant de Madrid".

En aquesta visita, en la qual l'han acompanyat els candidats Maite Selva, Maria Àngels Planas, Núria Murlà i Eric Torres, Vergés ha lamentat "el desgovern dels darrers anys" i ha advertit que "cal un nou impuls per al país i per a les comarques gironines. Moltes coses estan arribant al límit i tocant fons". També ha afirmat que "en aquestes eleccions ens hi juguem el futur de la nació, impulsar les polítiques socials, educatives i en l'àmbit de la salut que el país es mereix, ens hi juguem parlar en català, posar al dia les infraestructures".

En aquest sentit, el cap de llista per Girona ha volgut ressaltar que Junts proposarà cancel·lar el deute de l'Estat a compte de les inversions pressupostades i no executades i establir un mecanisme anual de compensació per a futurs exercicis. "És necessari tenir un bon govern, una bona administració i un país esperançat per poder ser un país independent", ha declarat el candidat. Així mateix, ha indicat que "es necessita un nou impuls, un nou començament, una reestructuració. Cal aprofitar que ens trobem davant d'una oportunitat històrica. Ens enfrontem a una gran quantitat de reptes, als quals s'afegeix el tracte desfavorable de l'Estat envers Catalunya". Per finalitzar, Vergés ha exposat que "més que mai és necessari que el futur Govern es posi a treballar per revertir la situació actual i iniciar un canvi de rumb".