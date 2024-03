Quines sensacions li va deixar el partit contra el Besiktas i amb qui ànim afronta la tornada, i la visita diumenge del Perfumerías Avenida?

Les sensacions, no ens enganyem, no van ser bones. Va ser un gerro d’aigua freda davant les expectatives que teníem tots després de veure el rendiment contra el Galatasaray. Però a vegades les coses et passen perquè necessites que et passin. Hem d’esgotar les opcions de donar la volta a l’eliminatòria. Creiem en les possibilitats de l’equip, les jugadores i l’staff. Ens podríem queixar dels infortunis, de la mala sort, de la lesió de la Gardner, de la de la Tolo... però no és el nostre estil. El que ens transmet l’afició és que hi creu i que està al costat de l’equip. Això és maco, que més enllà dels resultats, l’afició estigui amb l’equip. Ens hem d’agafar a la força de l’afició per tirar endavant i girar la truita.

Guanyar l’Avenida seria un bon primer pas?

El que ens ve per davant no és fàcil. Diumenge tenim partit contra l’Avenida, un rival històric i difícil que no ens arriba en el millor moment, però pot ser, sí, un bon punt de partida on agafar-se. Per a la lliga aquest partit no és decisiu per res, però anímicament una victòria ens aniria molt bé. Pot ser un punt d’inflexió.

Com explica la davallada de l’equip a l’últim quart dijous?

No és la meva funció analitzar tècnicament el que va passar. Sabíem que anar a Turquia no era fàcil. No perds per l’arbitratge, però la diferència en els tirs lliures... tot són pedretes que van sumant en contra. Ara intentarem donar-li la volta. Fer que Fontajau sigui una olla a pressió i que el públic no sigui la sisena jugadora, si no que sigui la sisena i la setena. Estic convençut que la gent en té ganes. Hi ha possibilitats de remuntar i si hem de fer història, fem-ho en gran.

Ompliran Fontajau contra el Perfumerías Avenida i el Besiktas?

Les expectatives són altes. A hores d’ara, tot i el xàfec que ens va caure a Istanbul, s’estan venent entrades i la resposta és bona. Si no omplim, hi estarem molt a prop. De moment no està previst obrir la grada retràctil. Està clar que hi haurà dues entrades maques, maques.

L’Uni pot dir que encara està viu en tres competicions.

Sí, i això no ho pot dir tothom. D’alguna manera tots som conscients que queda feina per fer. Volem lluitar per aconseguir coses importants. Només quatre equips som a les semifinals de l’Eurocup, a la Copa pot passar qualsevol cosa, i a la lliga, en unes hipotètiques semifinals en format eliminatòria, també.

A banda del mèrit esportiu d’arribar a una final, l’Uni també s’hi juga diners, dijous?

No, al contrari, guanyar l’Eurocup no suposa cap ingrès extra per part de FIBA i, en canvi, sí que és un viatge més i organitzar-ne un altre a casa. Ens hi juguem la satisfacció de ser a la final i optar a un títol europeu. Acabar l’Eurocup d’una forma o d’una altra ens pot donar sensacions diferents. Ara estem on ens havíem proposat, competint fins el darrer moment per ser a la final.