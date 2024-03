Més de tres mil persones i moltíssimes entitats esportives s'han aplegat aquest matí a Girona, pels voltants de Plaça Catalunya i Salvador Espriu per viure una gran edició de la Jornada de l’Esport Femení.

Aquesta proposta va néixer fa 12 anys i segueix més viva que mai. Les seves protagonistes creuen que els resultats de la lluita ja comencen a ser visibles. Berta Salas, per exemple, coordinadora d’activitats extraescolars de l’entitat Girona Judo, també destacava la gran feina que s’està realitzant i les bones conseqüències que se’n deriven: «El nombre de nenes ha anat augmentat al cap dels anys. Quan jo vaig començar érem 4 nenes. Ara hi ha grups amb més presència de nenes que de nens. El paradigma està canviant molt i és una cosa molt positiva.»

Aquesta activitat pensada per fer visible l’esport femení, buscar un reconeixement social i treballar per la igualtat d’oportunitats per a totes les esportistes ha tingut com a grans ambaixadores Mireia Hernández (natació artística), Dalia Santiago (para taekwondo), Sara Bellapart (triatló) i Gemma Soy (presidenta del Club Natació Olot).