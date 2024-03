Girona s'ha convertit en la capital de l’esport solidari en acollir la jornada Juga per les Nenes Valentes. L’objectiu ha sigut recaptar fons per l’equip de bàsquet femení del camp de refugiats de Xatila, al Líban, i per a altres projectes de suport a l’empoderament femení a través de l’esport. Al camp de persones refugiades de Xatila, en Majdi, un pintor de façanes, va formar el primer equip de bàsquet femení de Xatila amb la intenció d’allunyar les nenes que vivien al camp d’un destí tràgic que sovint començava amb el matrimoni infantil i acabava en maltractaments, drogues i crims d’honor. A través del bàsquet, en Majdi volia oferir-los una oportunitat per viure una vida diferent.

La periodista Txell Feixas va ser testimoni directa d’aquesta història. El que va viure i conèixer de la mà d’aquestes nenes ho va relatar en el llibre Aliades, on explica que gràcies al bàsquet han superat les adversitats i van fer front al pitjor rival: la violència masclista. Les Nenes Valentes són totes les nenes del món que es mereixen ser lliures. La jornada Juga per les Nenes Valentes forma part de la campanya Nenes Valentes que la cooperativa Abacus va iniciar aquest Nadal. A través d’accions solidàries a les botigues i donatius a través del web es van recaptar més de 100.000 euros, una xifra que s’espera que augmenti gràcies a aquesta jornada de solidaritat. Activitats durant tot el dia Durant tot el dia, la capital gironina ha comptat amb diferents activitats esportives. La gran festa solidària ha començat a les 12.30 h als jardins de la Infància amb concerts, tallers solidaris i animació infantil. Aquestes activitats han permès que totes les persones que ho han volgut hagin pogut fer donatius que aniran destinats a donar suport a aquests projectes. La jornada s'ha dut a terme coincidint amb la celebració de la 12a Jornada de l’Esport Femení de Girona. La jornada culminarà amb El partit de totes, el clàssic de bàsquet femení a nivell estatal, que es va disputar a Fontajau entre l’Spar Girona i el Perfumerias Avenida, i que també dona en suport als projectes d’empoderament femení. A la mitja part del partit, l’equip de bàsquet de les Nenes Valentes sortirà a la pista per rebre el reconeixement i suport del públic. Els artistes catalans Lildami i Suu també van ser presents a l’acte i han actuat després del manifest de l’organització. La iniciativa ha estat organitzada per Abacus amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, la Secretaria General de l’Esport, l’Uni Girona i la Federació Catalana de Basquetbol.