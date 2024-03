A peu i a cavall. L'Spar Girona perd contra el Perfumerías Avenida en un partit marcat per l'esforç físic de les jugadores de Roberto Íñiguez. Les gironines travessen la part vital de la temporada amb moltíssima intensitat. I problemes. Les gironines van veure com després d'una cistella marca de la casa de Giedre Labukiene, l'única pivot disponible, queia lesionada. Problemes al genoll. El conjunt de Roberto Íñiguez s'entrebanca amb la mateixa pedra una vegada i una altra, les lesions. Marta Canella, Irati ha tornat a mitja temporada, Rebekah Gardner, Marianna Tolo i s'ha de saber encara la lesió de la pivot lituana, Labukiene.

Però avui no era un dia per caure en el desànim, avui era el dia d'estar unides. Unides i ser valentes, com ha reflectit l'equipació especial en honor a la setmana de la dona. Les locals han fet una passa endavant, no han buscat cap excusa i han començat a remar cap a la victòria.

Han demostrat quin és l'estil d'aquest equip. Vèncer a partir de la defensa i compartir la pilota en atac. Ainhoa López, des de la banqueta n'ha sigut la imatge. Amb l'escorta com a protagonista l'Spar Girona ha agafat el primer avantatge en el marcador. Un triple, una bona defensa el 1x1 contra Andrea Vilaró i una assistència a Morgan Bertsch per posar el 20 a 13 en el marcador.

La lluita continuava i el marcador s'anava igualant. El Perfumerías Avenida ha vingut a Girona per continuar amb la bona ratxa. Lauren Nicholson, el relleu de Rebekah Gardner, amb només una setmana d'entrenaments i en el seu debut a Fontajau ha declarat ràpidament quines eren les seves intencions. L'Spar Girona té un nou coet al qual donar les pilotes calentes. S'ha atrevit en tota classe de situacions i en la gran majoria han acabat amb cistella.

Les visitants en un segon període més sòlid, han aconseguit apropar-se en el marcador, fins i tot, capgirar-lo. Tot i això, Laura Peña ha aprofitat una jugada de pissarra del seu entrenador per acabar anotant i marxar al descans amb un avantatge d'un punt (37-36).

A la represa, el partit s'enduria i els àrbitres ho acceptaven. Ambdós equips havien ensenyat les seves cartes al primer temps i ja sabien com posar-se el fre mútuament. Pocs xiulets en el tercer quart que han dominat les defenses. En els primers cinc minuts, Morgan Berstch i Lauren Nicholson s'encarregaven de continuar amb el ritme anotador. Les cames pesaven, l'estratègia era més evident i a l'equip local ha hagut de suar de valent per anotar. Han exahurit la possessió diverses vegades. No obstant això, Laura Peña aguantava l'embranzida visitant amb dos triples consecutius. Tot i que el tercer període ha sigut el més fluix de les gironines, el Perfumerías Avenida només ha marxat amb tres punts de diferència en acabar el quart.

Arribats a l'últim període, les visitants han posat l'última marxa per marxar en el marcador. Del 48 a 51 en finalitzar el tercer període, un parcial de 5 a 0 en contra per l'Spar Girona donava aire al Perfumerías Avenida. Per vèncer en el bàsquet has d'estar unit i, això és el que ha fet l'equip de Roberto Iñiguez, o almenys ho ha intentat. A poc a poc ha trobat millors opcions en atac i ha tornat a posar-se la granota de treball en la defensa.

Quan faltaven quatre minuts per acabar, les gironines han fet saltar l'alarma. L'esforç que han dut a terme durant tot el duel els hi estava passant factura. La petita reacció local ha sigut castigada amb tirs de mèrit per part de les jugadores visitants. Morgan Berstch amb un 2+1, el tercer del partit, col·locava a les gironines a només sis punts de les visitants (57-63).

El temps d'estar unides i ser valentes havia arribat i, Morgan Berstch ho ha volgut liderar. Un triple de la nord-americana ajustava més el marcador (60-63) a només un minut per acabar el partit. No obstant això, les visitants, amb moltíssima experiència en aquestes situacions, anotaven una cistella que feia silenciar Fontajau el qual estava pressionant sense parar (60-65). I fins aquí arribava l'esforç gironí el qual veia com a base de tirs lliures les visitants mantenien la diferència.