El Peralada i l'Escala han empatat 1 a 1 en el derbi empordanès. Els escalencs han sigut capaços d'igualar el gol de Padilla a l'inici de la segona part amb una diana d'Izan. El punt no satisfà cap dels dos equips en la lluita del play-off. Els peraladencs es queden a un punt de la promoció que marca el Reus (35) i els del Nou Miramar a dos.

En una primera part igualada, ni xampanyers ni anxovers han tingut ocasions clares. Les arribades més perilloses han arribat al límit del descans. Primer, amb un cop de cap local, i després, amb un xut de Josu que ha intentat aprofitar un mal refús de Jona per sorprendre des de la distància.

La segona part començaria animada. La primera aproximació dels verd-i-blancs ha anat cap a dins. Padilla ha picat la pilota per sobre Ferretti per fer el primer gol. El conjunt d'Aday Benítez no ha tardat a respondre i només una bona intervenció de Jona ha evitat la diana de Xumetra. Els blaugrana aconseguirien empatar a la sortida d'un córner. Izan caçaria un refús a la frontal per igualar el matx. L'última aproximació del partit ha sigut un cop de cap d'Amoedo.