El Bàsquet Girona no se’n surt lluny de Fontajau. La derrota de dissabte passat a la pista de l’UCAM Múrcia (81-73) va posar de manifest que als gironins no els van bé les coses fora de casa amb la pitjor ratxa a l’ACB, després d’encadenar la vuitena derrota consecutiva com a visitants. Mai abans s’havien perdut tants partits seguits, tenint en compte que la temporada passada, en el debut a la màxima categoria del bàsquet espanyol, l’equip va encaixar una dinàmica negativa de set desfetes a domicili.

Aleshores, com passa en l’actualitat, la clau de la permanència la va tenir Fontajau. Guanyar continua sent l’assignatura pendent que arrossega el Bàsquet Girona.

Fotis Katsikaris va agafar l’equip a finals de gener per orientar una plantilla que havia perdut el rumb i anava directa al precipici. Si bé és veritat que els jugadors s’han refet i tenen més clares les directrius del joc, a fora, de moment, es continua sense trobar la tecla. La derrota a Múrcia va ser la vuitena consecutiva que encaixava el Bàsquet Girona, després de perdre també davant el Morabanc Andorra (93-66), Reial Madrid (92-79), Río Breogán (93-75), Casademont Saragossa (81-74), Surne Bilbao Basket (80-74), Baxi Manresa (101-87) i Barça (115-78).

L’última victòria com a visitant data del passat 4 de novembre amb el Zundel Palència (76-80). És a dir, fa més de quatre mesos.

D’altra banda, el curs 2023/24 es va estrenar amb triomf a domicili davant el València Basket (85-89) i, tot seguit, es va vèncer a la pista del Coviran Granada(91-102); mentre que s’ha perdut en la visita al Monbus Obradoiro (85-79). En total, l’equip ha sumat tres victòries per contra de les nou derrotes que ha encaixat.

La ratxa negativa fora de casa continua present des de la passada campanya, quan els gironins van encadenar set derrotes seguides davant el Río Breogán (92-70), Unicaja (94-70), Surne Bilbao Basket (84-77), UCAM Múrcia (102-79), Joventut de Badalona (92-64), Reial Madrid (89-70) i Gran Canària (78-73). Els números del Bàsquet Girona com a visitant van ser de 14 derrotes i quatre victòries. Curiosament, va ser en el darrer desplaçament de la temporada a Saragossa, on el conjunt gironí va aconseguir la permanència a l’ACB amb un triomf (88-95).

Fontajau té la clau

Tenint el precedent del curs passat, el Bàsquet Girona sap que s’ha de mantenir fort a casa per no haver de patir en l’últim tram de lliga.

Els gironins han guanyat els dos darrers partits disputats a Fontajau, contra el Coviran Granada (80-61) i el Monbus Obradoiro (78-77), coincidint amb l’arribada de Katsikaris. Com a locals s’han guanyat sis partits, el doble que com a visitants, i també se n’han perdut sis.

Els pròxims dos partits es disputen a Fontajau. El primer serà aquest diumenge contra el València Basket (17:00 hores) i el segon es jugarà el dissabte de la setmana vinent en el derbi contra el Baxi Manresa (18:00 hores). Els de Katsikaris tenen el repte de mantenir-se forts per aconseguir la salvació tan aviat com sigui possible.