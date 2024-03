L'Spar Girona creu en la remuntada: "Tenim un pla i ho intentarem"

L'Spar Girona creu en la remuntada. El repte és majúscul, capgirar 21 punts al Besiktas, un dels millors equips de Turquia, però Roberto Íñiguez ha explicat avui que "tenim un pla i ho intentarem". Segons ha dit l'entrenador la clau passa per aquí, "tenir un pla i aplicar-lo els 40 minuts, sense estar massa pendents del marcador. La idea del que hem de fer i com hem de millorar hi és. L'equip i les jugadores estan convençudes del que hem de fer". A més Íñiguez ha afegit, irònic, que "hem d'arribar al partit amb orgull, que estem jugant unes semifinals d'Eurocup. Sembla que a Espanya hi ha molts equips jugant semifinals europees, i nosaltres estem aquí, però no sembla important, l'important és que vam perdre de 21. Vam eliminar un gran equip (Galatasaray) per poder ser aquí".

L'entrenador de l'Uni ha subratllat que "el que ha de tenir clar la gent de Girona és que nosaltres ho intentarem, de veritat, no són paraules. Sense pensar en dissabte ni en res més. Aquestes oportunitats s'han d'aprofitar. La història dels clubs s'escriu a partir de les oportunitats que se't presenten, com la que se'm va presentar a mi fa nou anys aquí quan vam guanyar la lliga i ningú hi comptava. D'aquestes oportunitats venen els grans moments i farem el màxim possible per aprofitar-ho".

El pla de partit d'Íñiguez passa per una cosa bàsica: "desconnectar a Evans. Per aquí passa tot", ha admès. Després, caldrà fer bé també altres coses com "jugar una mica més en camp obert a partir de la nostra defensa i dominar el rebot, una faceta on Li ens va fer patir en el primer temps a Turquia. No només pot ser un partit de cinc contra cinc. Hem d'atacar més verticals i agressives i que elles ho sentin". Si això passa, l'Uni tindrà opcions i l'entrenador no ha amagat que "hem treballat molt i dormit poc" per aconseguir la fita. "Si seguim el pla tots hi creiem. Em preguntaven ara què esperava del públic, jo no puc demanar res, nosaltres hem de fer el primer pas i segur que si ho fem el públic respondrà". Sobre el joc del Besiktas ha dit que "elles sempre juguen igual. No ens val jugar com els tres primers quarts d'allà, hem de fer-ho millor. Necessitem molt més". També ha parlat de l'arbitratge a Turquia recordant que "elles van tenir 25 tirs lliures i nosaltres 7. Era difícil arbitrar. Hi havia una atmosfera carregada. Hem d'anar més al límit, tant en defensa com en atac".