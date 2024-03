Multitudinària obertura del ral·li Costa Brava a Girona

El 72 ral·li Motul Costa Brava va engegar ahir al vespre amb un aperitiu d’alta volada, la trobada d’Audi Quattro i Lancia Stratos, i també la foto de família d’antics vencedors del Costa Brava sobre el podi de Girona. L’interès es desplaça ara cap als trams, ja que els plats principals de la prova gironina seran les dues etapes de competició, avui i demà, sobre els llegendaris trams de la demarcació, amb Fornells com a escenari del parc d’assistència.

Com ja és tradicional, la prova és la primera cita dels Campionats d’Europa (Velocitat) i d’Espanya (Velocitat i Regularitat) de Vehicles Històrics. Per segon any seguit, el ral·li ha fet el ple d’inscripció, amb 240 equips participants, als quals cal afegir-ne 7 més en la categoria Legend d’exhibició. En l’apartat de Velocitat n’hi ha prop de 170, una xifra extraordinària en un ral·li de vehicles clàssics, i 70 equips en regularitat. Tot plegat converteix el Costa Brava com la millor prova d’històrics d’Europa.

Els aficionats van xalar de valent amb la trobada de dos vehicles mítics de ral·lis que enguany celebren sengles aniversaris rodons, l’Audi Quattro (40 anys de la victòria de Michele Cinotto i Emilio Radaelli en el Costa Brava) i el Lancia Stratos (50 anys del seu primer títol mundial).

Aquesta edició consta de 12 trams, 3 de diferents cada dia, amb dues passades per cadascun: Els Àngels, Santa Pellaia curt i Salions-Sant Grau curt, avui divendres, i Osor, Collsaplana i Cladells, demà dissabte. El recorregut cronometrat total és 160 quilòmetres. Per la seva banda, el parc d’assistència, a Fornells tindrà un village presidit per la Carpa Motul durant les dues jornades del ral·li, un atractiu més per a tots els aficionats al motor.