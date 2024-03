La selecció espanyola crida Cubarsí però passa de llarg de Montilivi

Luis de la Fuente ha convocat Pau Cubarsí (Barça) per als dos partits amistosos programats per aquesta aturada contra Colòmbia i Brasil. El central d'Estanyol, de 17 anys, continua amb la seva progressió meteòrica i avui li ha arribat el reconeixement de la selecció absoluta per als dos amistosos contra Colòmbia i Brasil dels dies 22 i 26.

L'entrada de Cubarsí a la llista ha deixat sense lloc Èric Garcia. Tampoc hi és Aleix Garcia en una convocatòria sense cap jugador del Girona, que tampoc té representació a la sub21, on Arnau i Torre eren habituals. D'aquesta manera, Couto i Savinho (Brasil), Tsygankov i Dovbyk (Ucraïna), Blind (Països Baixos) són els jugadors citats per les seleccions durant aquesta aturada FIFA. La Lliga s'atura després d'aquest cap de setmana i no tornar fins per Setmana Santa amb la visita del Betis a Montilivi.