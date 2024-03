El bicampió de Catalunya de trial nascut a Besalú

A Besalú, un municipi d'unes 2.500 persones, hi ha un bicampió de Catalunya de trial. Es diu Marc Planella (2008), fa quart d'ESO i l'any vinent vol fer el batxillerat tecnològic, perquè espera treure's la carrera d'enginyeria informàtica. «Qui sap si podré continuar amb el trial. Perquè si tinc massa feina, hauré de prioritzar. Compaginar les dues coses és fotut. Només puc entrenar el cap de setmana i els llocs més propers per fer-ho em queden a mitja hora de casa. Arribo a les tres, i a les tardes, haig de fer tasques. No em dona per més», explica, amb un discurs madur, el pilot gironí, que té clar que els estudis van a davant. El trial és un passatemps. «És per gaudir i prou, perquè és molt complicat arribar a viure-hi. Amb els meus ho hem parlat molts cops i ho tenim clar».

Per ser només un hobby, però, els resultats són esplèndids. Planella va guanyar el campionat de Catalunya els anys 2021 i 2022, en categoria Base i Open 125. Actualment, disputa el campionat d'Espanya d'aquesta especialitat. L'any passat, de fet, ja va guanyar una prova. Va ser a Camprodon, la local. «Em vaig sentir superfeliç. Quan m'ho van assegurar va ser un 'que bé, que bé'», diu. Aquest any ha fet un petit salt, ja que fins ara competia a Terra 5 i ara a Cadet Copa, amb una Vertigo Nitro RS 2023. La passió, però, continua intacta: «M'ho passo pipa al damunt de la moto. Sobretot quan les coses surten com desitjo».

La primera moto, als 4 anys

«El meu pare i el meu tiet anaven en moto, així que sempre he viscut aquest món. Recordo demanar-li, de menut, al meu pare que em portés a fer un volt i allà va començar tot. Amb quatre anys ja en tenia una de pròpia, elèctrica, petitona». Conserva la peça al garatge de casa, com si fos el més valuós d'un museu. Té somnis, en Marc Planella. Especialment, arribar a competir en els sis dies d'Escòcia, «un dels trials més durs del món». Un dels seus referents -«a banda dels familiars, esclar»-, és Carlos Cases, de Sant Esteve d'en Bas, conegut com un dels ambaixadors perquè hi ha participat una trentena de vegades.

Planella, en acció / DDG

Concentració i errors

«El trial no és com el futbol, on pots buscar culpables externs. Si falles és perquè tu t'has equivocat. I això m'agrada», valora. Planella no només té talent, també té caràcter. «Per quina raó m'agrada? Perquè em fa dependre de mi mateix. Confio en mi, sí. Sóc una persona bastant individualista, si ho faig tot jo sento que ho tinc més controlat. I aquest esport ja és això, perquè principalment som la moto i jo. S'ha d'estar molt concentrat. Però no pots dominar-ho tot: dins d'una zona hi ha milers de factors que poden influir en el resultat final», afegeix.

En les proves, els pilots han de passar deu zones, fent un parell de voltes: tres hores per la primera, un petit descans de vint minuts obligatoris i dues hores per la segona. «Cometre errors és fàcil, però acceptar-los costa bastant. A vegades veig un pas clar, no el passo, i m'estic una bona estona preguntant-me com he pogut fallar. Però si la cagues, cal esborrar el que ha succeït per continuar», reflexiona.

«És una barreja d'esforç físic i mental, tot i que el cap influeix més que el cos. Hi ha moltes hores de feina perquè tot encaixi», finalitza el pilot gironí, ple d'alegria. «Però quan sents que va bé, és una passada».

Subscriu-te per seguir llegint