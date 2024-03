Pogacar triomfa a Vallter i encarrila la Volta

L'eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha complert amb el paper de favorit i ha deixat gairebé sentenciada la Volta Ciclista a Catalunya aquest dimarts en la segona etapa, la primera de muntanya, amb un atac incontestable a 6,5 quilòmetres de la meta en l'ascens a Vallter, port de categoria especial.

Pogacar ha imposat la seva llei a la primera ocasió i ha obert una bretxa que sembla insalvable per als altres favorits, amb 1:35 sobre Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que ha acabat segon i s'ha situat darrere de Pogacar en la classificació general, en què Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ja és setè (+2:02), Enric Mas (Movistar) vuitè (+2:02) i Sepp Kuss (Team Visma - Lease a Bike) novè (+2:21).

L'ascens als Pirineus

La Volta ha sortit en la segona jornada de l'assolellada localitat costanera de Mataró (Maresme) i ha enfilat l'ascens als Pirineus, amb una etapa de 186,5 quilòmetres culminada amb l'arribada en pujada al port de categoria especial de Vallter, el sostre de la cursa, a 2.135 metres d'alçada, marcada pel fred i la pluja. Un desenllaç èpic, ideal perquè els favorits es batessin per la victòria, i amb tots els ulls posats en Pogacar, més encara després que un error de càlcul el privés del triomf en l'etapa inaugural. Amb tot, les hostilitats s'han fet esperar.

D'inici, el gran grup ha deixat escapar una fuita de sis corredors: el belga Jimmy Janssens (Alpecin - Deceunink), l'italià Kevin Colleoni (Intermarché - Wanty), el mongol Jambaljamts Sainbayar (Burgos-BH), l'asturià Samuel Fernández (Caixa Rural-Segurs RGA), el guipuscoà Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) i el català Àlex Jaime (Kern Pharma), que ha passat disparat pel seu poble Sarrià de Ter (Gironès). L'UAE Team Emirates i l'Israel-Premier Tech de l'inesperat líder Schultz han comandat la persecució als escapats, que després d'assolir un màxim avantatge de gairebé set minuts, han encarat l'ascens al primer port puntuable de la jornada, el coll de Coubet (primera categoria), a menys de tres minuts de distància.

Regats per la pluja

L'aparició de la pluja ha fet que el pilot es reagrupés, mentre que en la fuga Janssens i Samuel Fernández han deixat anar els seus companys amb un atac a la pujada que ha permès a l'espanyol coronar el cim en primer lloc. El pilot ha accelerat en el descens sobre l'asfalt mullat, amb Pogacar al capdavant, envoltat de companys i sota l'atenta mirada dels altres rivals, abans d'enfilar el gradual ascens fins a iniciar el port de Vallter, 11,4 quilòmetres regats per la pluja amb un desnivell mitjà del 7,6 % i màxim del 18 %.

Janssens, l'últim supervivent de la fuga, ha estat atrapat a 8 quilòmetres de la meta en un tram de boira intensa del qual ha emergit Pogacar, protegit fins llavors amb Joao Almeida, amb un atac a 6,5 quilòmetres per marxar en solitari del grup davanter, en què es trobaven Landa i els colombians Tejada i Bernal. Landa, amb Vlasov a roda, ha estat l'únic que va tenir cames per respondre i ha acabat l'etapa en segona posició, a 1:22 d'un Pogacar intractable, que ha imposat la seva llei a les altures de Vallter per deixar la Volta pràcticament vista per a sentència mancant cinc etapes.

"Ha estat un final dur, però estic feliç"

Pogacar ha assegurat que se sent "feliç" després de guanyar aquest dimarts la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, en què s'ha situat primer a la general, tot i que ha admès que "ha estat un final dur" amb l'ascens al port de Vallter, de categoria especial. "Hem començat amb bon temps, com si fos estiu, i després han arribat els núvols. Pensàvem afrontar sense pluja l'última ascensió, però no ha estat així, i a el segon ascens també ha plogut. Ha estat una pujada molt dura, també he pogut sentir l'altitud. Ha estat un final dur, però estic feliç", ha resumit.

El guanyador ha explicat que al tram inicial de l'etapa, quan s'ha avançat gairebé un minut respecte al pilot amb el seu company Domen Novak, ha estat "un moment divertit", i també ha explicat que en el descens del Coll de Coubet, en què ha liderat el pilot, s'ha sentit "còmode" i ha anat al seu "propi ritme".