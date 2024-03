"Deixaríeu el Bàsquet Girona per un equip de l'NBA?". Aquesta i moltes altres preguntes, per exemple hem pogut saber que Jaume Sorolla és un gran devorador de iogurts, són les que han hagut de respondre el pivot tortosí i Michael Caicedo, els dos jugadors del club que han participat aquesta tarda a l'oficina Store Santa Clara de Girona, en una trobada amb 35 nois i noies usuaris de la Fundació Girona Est i del PES Girona Salesians Sant Jordi. Sorolla i Caicedo ho tindrien clar: "és la millor lliga del món i com a mínim ens ho plantejaríem", han respost amb un somriure. Ha sigut, segurament, un dels moments de la tarda.

L'acte ha permès descobrir moltes intimitats dels dos protagonistes. Primer s'han presentat a l'audiència. Sorolla ha explicat que entre els 12 i els 18 anys va jugar al Barça després d'haver-se format a casa, que va marxar als EUA a estudiar Comerç Internacional, i que quan va tornar a Catalunya va estar al filial blaugrana a LEB Plata abans d'arribar a Fontajau a la LEB Or i viure l'ascens a l'ACB. Caicedo, per la seva banda, ha explicat també el seu pas pel Barça i el Granada, que ha tastat ja l'Eurolliga, i que és originari de les Illes Balears. Entre altres preguntes han explicat que Ike Iroegbu és el màxim anotador del Bàsquet Girona, han detallat la millora que ha experimentat l'equip després d'haver encadenat set derrotes seguides i han revelat que mengen abans dels partits. Caicedo, la nit abans, té el ritual de prendre una hamburguesa "feta a casa" mentre que el pivot tortosí es conforma amb pasta i pollastre "per no sentir-me massa ple a l'hora de jugar".

Gràcies a l'acte també hem descobert que a Sorolla li agrada l'handbol i que Caicedo és molt fan del futbol i l'equí. O que el consideren Sergi Martínez el millor defensor de l'equip, o que els ídols del tortosí són Marc Gasol i Michael Jordan, i el balear aquí hi suma també LeBron James. El pivot, si no es dediqués a l'esport professional, hauria fet camí als despatxos, "amb un vestit" i aprofitant els seus estudis de Comerç Internacional. El seu company d'equip, en canvi, hauria volgut ser o futbolista o bomber.

CaixaBank ha impulsat aquesta trobada entre jugadors professionals del Bàsquet Girona i els usuaris de la Fundació Girona Est i del PES Girona Salesians Sant Jordi. En la jornada els esportistes han estat els encarregats de compartir les seves experiències i el seu dia a dia com a professionals de l'esport amb els nois i noies. Aquests últims han tingut l'oportunitat de fer preguntes i mostrar les seves inquietuds als jugadors del club, i després del col·loqui han pogut fer-se fotografies i endur-se les seves samarretes signades pels seus ídols. Aquesta iniciativa neix de l'estreta col·laboració que té CaixaBank com a patrocinador oficial de les activitats socials del club, i que es materialitza amb diverses activitats i accions socials adreçades al territori al llarg de la temporada esportiva.

Una de les entitats beneficiades d'aquest acord és la Fundació Girona Est, que promou l'educació, l'esport i la cultura com a motors de canvi entre les persones més joves i vulnerables del barri per tal que puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta de joves de la ciutat. Segons Aleix Tort, coordinador del bàsquet de la Fundació Girona Est, "aquesta acció és una oportunitat per tal que els nens i nenes del barri coneguin els referents de l'esport que practiquen i puguin compartir les seves inquietuds". En la jornada també hi han participat usuaris del PES Girona Salesians Sant Jordi, entitat molt arrelada al territori i al barri de Santa Eugènia i Can Gibert, que centra la seva tasca amb infants i joves, oferint serveis socioeducatius per a nens i adolescents entre 6 i 18 anys en situació de risc social, en un espai educatiu no formal, creant un clima familiar que afavoreix l'aprenentatge i el seu creixement personal. Segons Glòria Espinasa, directora del PES Girona, "aquesta acció permet als infants poder gaudir d'un espai de lleure diferent a la vegada que treballen els hàbits saludables i coneixen a dos jugadors del Girona que als nens els feia molta il·lusió, els infants estaven molt motivats per aquesta activitat".