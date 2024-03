Un voluntari de la Volta s'estimba i resulta ferit greu en caure d'uns cinc metres en un rierol a Toses

Un voluntari de la Volta Ciclista a Catalunya ha acabat estimbat aquest migdia a Toses. Ha caigut a un rierol després de precipitar-se d'uns cinc metres d'altura i ha resultat ferit greu.

Aquest dimecres es corria el tram de Sant Joan de les Abadesses fins a Port Ainé de la prova ciclista.

Els fets han succeït cap a la una del migdia i els Bombers han activat cinc dotacions terrestres i un helicòpter amb els GRAE.

En arribar han comprovat que s'havia precipitat d'uns cinc metres i que l'home havia caigut en una zona de difícil accés a peu, indiquen des del cos d'emergències.

Els rescatadors han optat finalment, per arribar al ferit amb l'helicòpter. Per evacuar-lo han realitzat un gruatge i l'han portat amb l'helicòpter fins a una àrea segura on el SEM l'ha atès. Els sanitaris l'han evacuat ferit de gravetat a l'hospital Josep Trueta de Girona.