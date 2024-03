L’Spar Girona diposita totes les esperances en la Copa

Totes les esperances estan dipositades a la Copa de la Reina. L’Spar Girona comença avui el seu camí en la competició nacional més emocionant, que es disputa a Huelva del 21 al 24 de març, amb ganes d’avançar eliminatòries per ser aquest diumenge a la gran final i intentar revalidar el títol que va guanyar l’any 2021. L’equip de Roberto Íñiguez s’enfrontarà, a partir de les 20:30 hores, al Movistar Estudiantes en «l’encreuament més complicat dels quarts de final», segons va descriure el tècnic en la prèvia.

Íñiguez va ser ras i curt, en unes declaracions facilitades pel propi club, sense atendre directament els periodistes. «Coneixem molt bé l’Estudiantes perquè no fa gaire vam jugar allà. Sabem que és un equip molt físic, que davant treu molt avantatge amb les seves exteriors, va al pal, penetra i també fa que s’obrin les interiors. Té una idea de joc atípica i complicada, creant-te molts problemes al darrere. Haurem de fer les coses molt bé. És un partit difícil, tal com indica la classificació. Possiblement serà l’encreuament més complicat dels quarts de final», va assegurar el preparador.

Es referia l’entrenador al conjunt que va desencadenar la destitució de Laura Antoja el passat mes de desembre amb una derrota per 60-78 en el partit d’anada a Fontajau. En la tornada, en canvi, i ja amb Íñiguez a la banqueta, les gironines es van imposar al Magariños per 56-65. El Movistar Estudiantes ocupa el quart lloc de la taula classificatòria, amb quinze victòries i onze derrotes, just per sobre de l’Uni, que també suma quinze victòries, però té deu derrotes amb un duel menys.

Tenint en compte que l’equip va caure eliminat en les semifinals de l’Eurocup davant el Besiktas turc, quedant-se sense opcions de remuntada, i que a la lliga les coses tampoc van com s’esperaven, malgrat el gran triomf contra l’IDK Euskotren (57-78) en l’última jornada, l’Spar Girona s’il·lusiona ara amb la Copa amb el repte de superar el sotrac de la temporada passada a la competició en què va caure als quarts contra el Gernika.

En les edicions anteriors, les gironines estan acostumades a ser un dels rivals més durs a batre arribant sempre a la final i aconseguint aixecar el trofeu fa tres anys, per primera vegada.

Per la seva part, el conjunt madrileny, dirigit per David Gallego, es troba en bona forma i amb l’objectiu de continuar escalant posicions a la lliga de cara al play-off. Marena Whittle i Stephanie Mawli seran les jugadores a tenir en compte amb 12,6 i 10,1 punts per partit cadascuna.

D’altra banda, abans es disputarà l’eliminatòria entre el València Basket i l’IDK Euskotren (18:00 hores); mentre que demà serà el torn del Perfumerías Avenida-Lointek Gernika (18:00 hores) i el Casademont Saragossa-Baxi Ferrol (20:30 hores). L’equip de Carlos Cantero és el vigent campió i mirarà de defensar el títol a Huelva.

Els guanyadors jugaran les semifinals el dissabte -en el cas que l’Uni passi s’enfrontaria contra el vencedor del València-IDK- i el campió es coneixerà diumenge. Teledeporte i Esport3 oferiran els partits.