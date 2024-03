La fiabilitat màxima dels nois del Bisbalenc

Ricard Artero (Girona) i Joan Jordán (Sevilla) van donar puntades de peu a la pilota al Municipal de la Bisbal d’Empordà. Qui sap si en un futur algun dels joves valors de l’Atlètic Bisbalenc també acaben arribant a l’elit. Un dels equips del club baixempordanès que està destacant més és l’infantil B, amb jugadors d’entre 13 i 14 anys. Que els resultats en futbol base són el menys important és una màxima que va quallant cada cop més, però hi ha dades que no es poden passar per alt. I és que el conjunt blanc-i-vermell s’ha convertit en l’únic del futbol-11 gironí, entre categoria base i amateur, que ha guanyat tots els partits de lliga. 20 de 20.

Els nois que entrena Arnau Ruiz són un conjunt letal al grup 11 de Segona Divisió, la quarta categoria. «La valoració està sent molt positiva tant pels números aconseguits, que són una bogeria, com pels objectius marcats», explica el tècnic i l’alhora coordinador juntament amb Eduardo Sanmartin. 15 dels 18 jugadors de l’equip són de primer any. «Dels números, em quedo amb els 6 gols encaixats en 20 partits, un fet que demostra una gran concentració durant tot el partit sigui quin sigui el resultat», afegeix Ruiz. A favor, en duen 144.

Dissabte poden ser campions

El títol de campió i l’ascens a Primera el tenen encarrilat després de vèncer, el dissabte passat, el seu immediat perseguidor, el Pals. Ara, li treu 14 punts quan en queden 18 en joc. Els bisbalencs podrien aixecar el títol aquest mateix dissabte: serà una realitat si superen el Sant Feliu de Guíxols C (17.30 h) i el Pals no guanya al camp del Global Palamós, tercer classificat (12.45 h). Ruiz, que també juga a l’amateur del Palafrugell, subratlla que «el més important era formar un equip que fos una pinya. Les individualitats guanyen partits, però no lligues».

La intenció és arrodonir la temporada amb els 26 triomfs complets. El curs passat, el cadet del Caldes de Malavella va guanyar els 30 partits de lliga de Segona.

Els números de l’infantil B del Bisbalenc, però, no són fruit d’un dia. El bloc principal prové dels alevins, de Preferent, que la temporada passada va fregar dues gestes. Per un costat, va quedar tercer de la màxima divisió, per darrere el Quart B i el Figueres B, i per només un punt no es va poder classificar pels Campionats de Catalunya contra el Barça, l’Espanyol i el Damm, entre altres. Per l’altre, va arribar fins a les semifinals del torneig MICFootball en la categoria U12B i només el Barça el va privar de disputar la final contra l’Espanyol a Palamós.

El bon paper de l’equip no va passar per alt i clubs com el Quart i el Figueres se li van endur tres jugadors l’estiu passat: «En fer una temporada tan bona van venir clubs a fitxar-nos jugadors. Alguns van marxar i d’altres van demostrar tenir confiança en el nostre projecte i sempre els hi estaré agraït», conclou Ruiz.

Subscriu-te per seguir llegint