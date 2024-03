Els murs del futbol gironí

Que la millor defensa és un bon atac ho saben bé quatre equips del futbol gironí. Es tracta de l’Olot, el Juventus de Lloret, el Vilablareix i l’Esplais, que a més de ser líders de les seves lligues són els conjunts menys golejats del futbol territorial, entre Primera Divisió i Quarta Catalana. Escortats pels seus defenses, els Zamores que abaixen la persiana són Eric Mourin i Albert Batalla (Olot), Enok Tabala (Juventus), Cristian Gómez (Vilablareix) i Adrián García (Esplais).

A la Garrotxa, l’Olot ha partit la porteria entre Mourin i Batalla. Tots dos han disputat 12 partits, però l’ex de la Muntanyesa ha rebut menys gols (4) que l’ex de l’Almeria B (9). Mou, que s’ha consolidat a la titularitat a les últimes setmanes, ha deixat la porteria a zero en nou ocasions. La infranquejable solidesa dels de Pedro Dólera els permet ser, tot i perdre a l’Hospitalet (1-0) el diumenge passat, líders una jornada més de Tercera RFEF, ara amb quatre punts de coixí.

A Segona Catalana, el Juventus de Lloret de Sheshi Skender duu encapçalant la lliga des de l’inici. Part de responsabilitat la té el jove porter francès Enok Tabala, que ha encaixat 9 gols en 14 partits. El lloretenc, però, ara està de baixa per una lesió al menisc que va patir al desembre i el seu lloc l’ha ocupat amb bones actuacions Sergio David (5 gols rebuts en 7 partits).

El Vilablareix també és un líder regular, en aquest cas del grup 2 de Tercera Catalana. El conjunt que entrenen Francesc Gala i Juli Sunyer té una autèntica assegurança a la porteria, Cristian Gómez, que en un partit ha encaixat com a màxim un gol. En total, l’ex del Can Gibert n’ha rebut 9 en 17 partits i ha deixat la porteria a zero vuit cops. Gómez només s’ha perdut tres enfrontaments, en què ha cedit la plaça a Oriol Pérez.

Un any sense perdre

A Quarta Catalana, l’històric Esplais és el líder indiscutible del grup 1. Tot i no tenir el pitxitxi, els de Castelló d’Empúries disposen del porter menys golejat. És Adrián García, amb passat al Vila-sacra i a l’Empuriabrava-Castelló B que només ha rebut 11 gols en 21 enfrontaments. García és partícip d’una ratxa immaculada dels d’Abdoulie Jallow Cherno, que estan a punt d’encadenar un any sencer sense perdre un partit. Cap més equip del futbol gironí duu una ratxa tan llarga sense caure. El darrer cop que van perdre un duel de lliga va ser el 25 de març de 2023 a Fortià.